FOTO Prvé zábery rekonštrukcie vraždy Jána a Martiny: Veľká Mača sa zmenila na pevnosť

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu rozhodol v septembri minulého roka o tom, že Alena Zsuzsová, Zoltán Andruskó, Miroslav Marček a Tomáš Szabó budú stíhaní vo väzbe. Ďalším obvineným je aj Marian Kočner, ten je momentálne vo väzbe pre inú trestnú vec.

V uznesení o vzatí do väzby štvorice obvinených sa uvádza, že bratranci Marček a Szabó mali spolu prísť do Veľkej Mače vo štvrtok 21. februára. Szabó mal o 18:28 prísť k domu Jána Kuciaka, kde sa schoval na doposiaľ nezistenom mieste a čakal, kým sa Martina s Jánom vrátia domov. V čase okolo 20:21 vošiel do domu a oboch zastrelil upravenou zbraňou. O 20:25 už prechádzal okolo ihriska neďaleko ich domu a nasadol naspäť k Marčekovi do auta.

Zdroj: Jan Zemiar

Zvrat v prípade

Aj napriek tomu, že spočiatku sa za strelca považoval Tomáš Szabó, nedávno sa k činu priznal Miroslav Marček. Preto sa rekonštrukcia vykonáva za jeho prítomnosti. Spolu s vyšetrovateľmi majú presne zopakovať úkony, ktoré robil v osudný večer.

Zdroj: Jan Zemiar

Marčeka priviezla ozbrojená eskorta a polícia uzatvorila ulice, ktorými sa Marček so Szabóm pohybovali. Po vražde sa podľa uznesenia obaja presunuli do Kollárova za ďalším obvineným, Zoltánom Andruskóm. Ten ich mal najať na príkaz Aleny Zsuzsovej, ktorá zas mala konať podľa inštrukcií Mariana Kočnera.

Zdroj: Jan Zemiar

Rekonštrukcia po roku

Rekonštrukcia vraždy spolu s obvinenými sa koná takmer presne po roku od posledného vyšetrovacieho pokusu vo Veľkej Mači, o ktorom sme vás ako prví informovali v máji 2018. Okrem advokátov boli vtedy prítomní aj rodičia Jána Kuciaka a matka Martiny Kušnírovej. Dnešnej rekonštrukcie sa nezúčastnia.

Zdroj: Jan Zemiar

"Rozprávali sme sa o tom s Jankovými rodičmi a nie, nebudeme pri tom. Stále je to pre nás veľmi traumatizujúce," povedala pre Topky pani Kušnírová. Na mieste však sú advokáti Roman Kvasnica a Daniel Lipšic.

Ďalšie fotografie z rekonštrukcie si môžete pozrieť v galérii: