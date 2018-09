Kandidáti liberálov v nadchádzajúcich komunálnych voľbách: Ide do toho aj Rybanič

Priblížila hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková s tým, že spomedzi asistentov kandiduje Filip Rybanič, ktorý je čelí obžalobe z trestného činu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva za to, že prenikol do bankového účtu exministra vnútra Roberta Kaliňáka. Rybanič kandiduje za poslanca v bratislavskej mestskej časti Rača. Ako pre agentúru uviedol líder SaS Richard Sulík, podľa neho Rybanič urobil záslužnú vec, lebo aj jeho zistenia prispeli k odstúpeniu Roberta Kaliňáka. „A preto chcem veriť, že ho súd oslobodí,“ uviedol šéf liberálov.

Okrem neho za poslanca bratislavského Ružinova kandiduje aj poradca podpredsedníčky parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej a dátový analytik, ktorý sa zaoberá odhaľovaním korupčných "pavúkov" Kamil Bodnár. Spomedzi poslancov Národnej rady SR z radov SaS kandidujú za poslancov v bratislavskom Starom meste Ďuriš Nicholsonová, ale aj Peter Osuský. Medzi kandidátmi, ktorí majú záujem o komunálnu politiku, sú aj basketbalisti Roman Ivan a Dávid Toya.

Liberáli na kandidátnu listinu postavili aj dvoch moslimov. Jeden z nich Selim Hikmet, ktorý na Slovensku žije od svojich dvoch rokov a kandiduje za poslanca Starého mesta. Selim Hikmet kandidoval aj v parlamentných voľbách 2016 za poslanca NR SR, z 97. miesta na kandidátke sa však do parlamentu nedostal. V Lučenci za poslanca kandiduje lekár a tiež aj súčasný mestský poslanec Zaher Mahmoud, ktorého SaS dala aj na kandidátku do parlamentných volieb v roku 2016. Vtedy mu patrilo 57. miesto a do Národnej rady SR sa nedostal. Sulík priblížil, že za SaS kandidujú takmer v každých voľbách moslimovia.

„V strane máme troch členov moslimov a všetko sú to skvelí ľudia, udržujem s nimi priateľské vzťahy a s jedným z nich dokonca trávime spoločne rodinné dovolenky. Moje výhrady neboli nikdy voči moslimom, ktorí sa plne prispôsobili našej kultúre a našim hodnotám, ale najmä voči ideológii menom islam, ktorá je s našou kultúrou nekompatibilná, lebo robí rozdiely medzi ženou a mužom a tiež medzi veriacim a neveriacim a voči osobám, ktoré v Európe tuto ideológiu pretláčajú, častokrát aj násilím,“ vysvetlil svoj postoj Sulík.