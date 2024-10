Legendárny Bud Spencer bol VEĽKÝ od narodenia: Tŕnistá cesta k herectvu a jeho PRAVÉ meno!

Bud Spencer (Zdroj: Koch Media)

Bud Spencer, vlastným menom Carlo Pedersoli, sa narodil 31. októbra 1929 v Neapole v rodine bohatého priemyselníka. Už pri narodení vysoký a robustný herec vynikal svojimi rozmermi - vážil 6 kíl a meral 58 centimetrov. Rodina sa v roku 1940 presťahovala do Ríma, počas Druhej svetovej vojny však ich firma zbankrotovala a presťahovala do Brazílie v Južnej Amerike, kde Carlo pracoval ako kariérny úradník na konzuláte. Po niekoľkých rokoch sa odtiaľ vrátil, zanechal štúdium chémie a dal sa na právo. Počas tohto obdobia sa venoval aj rugby a boxovaniu v ťažkej váhe. Málokto však vie, že mal za sebou úspešnú plaveckú kariéru. Už ako 15-ročný dokázal preplávať starších plavcov. „V roku 1949 som sa stal talianskym majstrom vo voľnom štýle a v roku 1950 prvým Talianom, ktorý zaplával voľný štýl na sto metrov pod minútu. Na konci svojej plaveckej kariéry v roku 1957 som bol sedemnásobným talianskym majstrom a tiež som získal ďalšie štyri národné tituly v štafetových súťažiach,“ píše sa v jeho biografii. Okrem toho sa dostal do talianskeho národného tímu pre vodné pólo. V talianskej vodnopólovej reprezentácii dosiahol v roku 1950 titul európskeho šampióna. V roku 1952 bol súčasťou talianskeho národného tímu na olympijských hrách v Helsinkách, kde tím získal striebornú medailu. Taliansko vo vodnom póle reprezentoval aj na olympiáde v Melbourne v roku 1956.

Bud Spencer (Zdroj: Hamster Productions)

Carlo nikdy nepredpokladal, že sa stane hercom a jeho cesta k filmovej kariére bola dlhá. Prvýkrát sa na filmovom plátne objavil v roku 1951, keď si v americkom filme Quo vadis, ktorý sa nakrúcal v Taliansku, zahral malú úlohu. Potom sa filmári s ponukami odmlčali a Carlo po dokončení štúdia práva i aktívnej športovej kariéry odišiel opäť do Južnej Ameriky. Živil sa tam ako drevorubač, robotník na stavbe cesty, predavač áut, ale aj ako skladateľ a džezový klavírista.

Zlom v jeho živote nastal v roku 1967. Režisér Giuseppe Colizza mu ponúkol úlohu vo westerne Boh odpúšťa, JA NIE! „Keď mi povedali, aby som si zmenil meno na americké, považoval som to za užitočný krok z marketingového hľadiska. Meno som si vybral podľa môjho obľúbeného piva Budweiser a herca Spencera Tracyho,“ vysvetlil. Potom so svojou dlhoročnou filmovou dvojičkou Terence Hillom (vlastným menom Mario Girotti) hviezdil v divácky obľúbených filmoch. Táto dvojica spolu natočila osemnásť westernov (tzv. „spaghetti" westerny) a komédií - Tromfové eso, Pravá a ľavá ruka diabla, Malý unavený Joe, Ak sa nahneváme, budeme zlí, Dvaja policajti, Kto nájde priateľa, nájde poklad, Policajt v Hongkongu, Policajt v Afrike či Miliónový chrobák.

Bud Spencer a Terence Hill (Zdroj: Rizzoli Film)

Bud Spencer sa okrem herectva venoval aj podnikaniu. V roku 1984 spoluzaložil súkromnú leteckú spoločnosť Mistral Air, vlastnil tiež preukaz pilota na lietadlá a vrtuľníky. Podnikal aj v oblasti gastronómie, jeho sieť rýchleho občerstvenia sa špecializovala na taliansku kuchyňu. Vlastnil tiež firmu na výrobu detského oblečenia a bol aktívny v charitatívnych fondoch pre deti.

Bud Spencer prežil so svojou manželkou 56 rokov a mal s ňou tri deti. Zomrel 27. júna 2016 v Ríme vo veku 86 rokov. Jeho posledným slovom bolo slovo „grazie“ (ďakujem).