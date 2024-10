Majeského veľký SEN, ktorý si zrejme nesplní: Mali by z neho úžitok všetci Slováci!

Marek Majeský (Zdroj: Ján Zemiar)

Marek Majeský patrí k našim najobsadzovanjším hercom. Okrem televíznych projektov však žiari aj na divadelných doskách a aktuálne ho môžme vidieť v čiernej komédii Mama umrela dvakrát. Akú rolu zohrávajú peniaze v živote obľúbeného herca? „Myslím, že peniaze nám dovolia mať pocit trošku pocit slobody, v tom zmysle, že si môžeme dovoliť určité aj pôžitky, aj cestovať a hlavne tým, že ja som otec dvoch malých detí, dovolia mi sa trošku slobodnejšie nadýchnuť, keď človek má peniaze, aby ich vedel zaopatriť,“ prezrádza.

A je to práve rodina, na ktorú herec míňa najviac peniazí a žiadne mužské rozmary ho už nelákajú. „Z tohto všetkého som už vekom vyrástol. Možno keď som bol študent a bol som sám, ma bavilo ísť si pozrieť nejaké oblečenie, nejaké tenisky, niečo športové, ale priznám sa, týmto už netrpím,“ priznáva s úsmevom. A zdá sa, že rovnako je to aj v prípade jeho manželky. „Nemyslím si, že má v tomto zmysle nejaké slabé stránky. Že by rada nejako míňala alebo bola rozmarná. Myslím, že u nás sa to točí všetko okolo našich detí,“ chváli svoju manželku Marek.

My sme však so sympatickým hercom v predstavách trochu uleteli a boli sme zvedaví, čo v prípade, že by bol milionárom. Marek má jasno v tom, čo by si doprial. „Určite by som si doprial byť slobodnejší v rámci kultúry a umenia v tom zmysle, že to divadlo si viem predstaviť, že by som mal aj vlastné, bol by som sám pánom, čo sa týka dramaturgie, aj realizácie rôznych inscenácií. V neposlednom rade, dokonca by som dal v tej hitparáde na prvé miesto v rámci charity a nejakých milých investícií, by som to venoval ľuďom, ktorí tie peniaze potrebujú,“ zdôrazňuje herec. Materiálne statky ho totiž nelákajú. „Podľa mňa je to všetko tak prchavé, materiálne, lebo sme tu a zajtra tu nemusíme byť, že tie vily a bazény sú v podstate nepodstatné. Keď sa človek tak poobzerá okolo seba, že ako môže človek vypnúť a stlačiť to zrazu, že to je zbytočné. Nepotrebujem to,“ prekvapuje svojimi slovami charizmatický umelec. V rozhovore okrem iného herec prezradil aj to, či aj u nich doma riešili otázku dedičstva. A zdá sa, že práve čierna komédia v ňom túto otázku otvorila a doslova mu dala chrobáka do hlavy!

Majeského veľký SEN, ktorý si zrejme nesplní: Mali by z neho úžitok všetci Slováci! (Zdroj: NL/TH)