Fešák zo známych filmov: Fíha, už 35 rokov je s touto ženou!

Clive Owen (Zdroj: Miramax)

Clive Owen sa narodil 3. októbra 1964 v anglickom meste Coventry ako štvrtý z piatich bratov. Odmalička túžil po filmovom plátne. Jeho okolie však bolo skeptické. Jeden z jeho učiteľov mu údajne povedal, že by sa veľmi divil, keby sa obyčajný chlapec z Coventry stal známym hercom. Opak sa však stal pravdou.

Ambiciózny Owen sa prihlásil na prestížnu Kráľovskú akadémiu dramatických umení (The Royal Academy of Dramatic Art), ktorú v roku 1984 úspešne ukončil. Následne získal miesto v londýnskom divadelnom súbore Young Vic Theatre Company a predstavil sa vo viacerých Shakespearových hrách.

Ako dvadsaťštyriročný debutoval na filmovom plátne v romantickej dráme Vroom (1988). Veľkú popularitu v rodnej Británii priniesla Owenovi hlavná úloha psychopata v televíznom seriáli Chancer (Hazardér, 1990). Na tento úspech nadviazal dramatickými rolami vo filmoch ako Close My Eyes (Zavri moje oči, 1991) alebo Bent (1997).

Doterajším kariérnym vrcholom britského herca je úloha kožného lekára Laryho v romantickej dráme Closer (Na dotyk, 2004). Za svoj výkon v tejto snímke získal Clive Owen Zlatý glóbus i cenu BAFTA ako najlepší herec vo vedľajšej úlohe.

Clive Owen a Ian McKellen (Zdroj: Channel Four Films)

V roku 2004 si zahral tiež hlavnú úlohu v dobrodružnom historickom filme King Arthur (Kráľ Artuš, 2004). Povšimnutia hodný úspech dosiahol s filmovou adaptáciou komiksu Sin City (Sin City - mesto hriechu, 2005), kde stvárnil detektíva Dwighta McCarthyho.

V roku 2005 bol Owen považovaný za veľkého favorita na nasledujúceho filmového špióna Jamesa Bonda, ktorého dovtedy hral Pierce Brosnan. Stávkari stavili na herca toľko peňazí, že firma William Hill bola nútená oznámiť, že ďalšie stávky na Owena neprijme. Bondom sa nakoniec stal Daniel Craig. Clive Owen postavu údajne odmietol. "Hrať Jamesa Bonda by bolo ako vliezť do zlatého väzenia a pochybujem o tom, že by mi to vyhovovalo," zveril sa herec magazínu Glamour s tým, že "skutočným a jediným" Bondom je preňho Sean Connery.

K známym filmom Cliva Owena patrí tiež kriminálna dráma Croupier (Krupiér, 1998), sci-fi thriller Children of Men (Potomkovia ľudí, 2006), životopisná snímka Elizabeth: The Golden Age (Kráľovná Alžbeta: Zlatý vek, 2007), The Informer (u nás Tri sekundy na prežitie, 2019) alebo mimoriadne úspešný televízny seriál z lekárskeho prostredia The Knick (u nás a v ČR známy pod názvom Knick: Doktoři bez hraníc, 2014).

Nicole Kidman a Clive Owen (Zdroj: HBO)

Manželkou obsadzovaného britského herca je od roku 1995 Sarah-Jane Fentonová, ktorá bola jeho divadelnou hereckou partnerkou. Dokopy sa dali v roku 1988, keď sa stretli pri práci na divadelnom predstavení Rómeo a Júlia. Sú spolu teda už 35 rokov. Majú spolu dve dcéry.

„Mám solídny láskyplný rodinný život a popritom chodím preč a robím filmy. Nikdy som to nebral ako garantované. Cením si to a rozumiem, aký je to dar a väčšinu zásluhy na tom má ona,” vyjadril sa k svojej rodine a manželke. „Vždy mi dala slobodu na prácu a nikdy som si nevyberal filmy podľa toho, či sa točia na nejakom príhodnom mieste. Všetky zásluhy a vďaku dávam svojej manželke Sarah-Jane,” vyhlásil herec.

Clive Owen s manželkou (Zdroj: AMPAS)

Clive Owen s manželkou Sarah-Jane Fenton (Zdroj: Profimedia)