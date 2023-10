Komik so smutnou tvárou: Zomrel na rakovinu... Rodina mu to tajila!

Buster Keaton (Zdroj: MGM)

Bol svetoznámy ako muž, ktorý sa nikdy nesmeje, hoci jeho filmové postavy rozosmievali milióny ľudí. Osobitosťou Bustera Keatona bol kamenný, až smutný výraz tváre, ktorý však bol zárukou výbornej zábavy a z herca spravil jedného z najväčších komikov éry nemej filmovej grotesky.

Joseph Francis Keaton sa narodil 4. októbra 1895 v malom mestečku Piqua v americkom štáte Kansas. Ako syn kabaretných umelcov vyrastal v prostredí varieté a mnohokrát bol súčasťou programu svojich rodičov.

Keatonovci mali spoločnú šou i so slávnym iluzionistom Harrym Houdinim, a práve on dal malému Josephovi meno, pod ktorým ho neskôr poznal celý svet. Stalo sa tak po tom, čo sa chlapec skotúľal zo schodov priamo do náručia kúzelníka, ktorý následne poznamenal: "My, what a buster!", čo v preklade znamená "To je nezmar!".

(Zdroj: Joseph M. Schenck Productions)

Už ako štvorročný bol Buster Keaton hviezdou javísk s rodinnou skupinou Three Keatons, teda Traja Keatonovci. Upútal zábavným napodobňovaním rodičov, predvádzal krkolomné kúsky, pády a pritom sa mu na meravej tvári neprejavil ani najmenší záchvev. "Otec začínal show tým, že ma na javisko priniesol na ruke a tam ma jednoducho nechal spadnúť. Potom skúsil so mnou ako s metlou zametať podlahu," spomínal komik po rokoch.

S rodičmi a neskôr aj s dvoma súrodencami s veľkým úspechom vystupoval až do veku 21 rokov, potom sa rozhodol osamostatniť. Dôvodom boli spory s otcom, ktorý prepadol alkoholu a bezpečnosť ich spoločných vystúpení sa výrazne znížila.

Bránu do sveta kinematografie otvoril Keatonovi komik Roscoe "Fatty" Arbuckle, vtedajšia hviezda nemej grotesky. Fatty rozpoznal nezameniteľný talent mladíka a ich následná spolupráca v podobe krátkometrážnych komédií sa stretla s veľmi pozitívnym diváckym ohlasom. Strnulá tvár Bustera Keatona sa stala poznávacím znamením novopečeného komika, ktorý sa vo väčšine svojich neskorších filmov podieľal i na ich réžii.

Vytvoril si vlastnú komickú postavičku Friga, vštepil jej nezabudnuteľný prejav a postupne sa zaradil k najvýznamnejším hereckým osobnostiam éry nemého filmu. Výraz tváre bez jediného pohybu mimických svalov predviedol v tých najgrotesknejších situáciách napríklad v snímkach The Haunted House (Frigo v strašidelnom zámku, 1921), Our Hospitality (Frigo obeťou krvnej pomsty, 1923), The General (Frigo na mašine, 1926) alebo Spite Marriage (Frigo vzorný manžel, 1929).

(Zdroj: MGM)

So svojím najväčším konkurentom, hviezdnym Charliem Chaplinom sa stretli pred kamerami v snímke Limelight (Svetlá rámp, 1952).

Celým dielom Bustera Keatona sa tiahne jeho vášeň pre vynaliezanie strojov a rôznych technických zariadení. Vymyslel tiež viaceré filmové triky, z ktorých niektoré sa dodnes používajú.

Osobný život obľúbeného komika smutne poznačilo manželstvo s neúspešnou mladou herečkou Nataliou Talmadgeovou. Rozvodom s ňou prišiel o všetok majetok a dokonca musel exmanželke dať súhlas na zmenu priezviska ich spoločných synov. Prepadol alkoholu, stratil zamestnanie a takmer bez peňazí žil v karavane.

Po niekoľkých nešťastných rokoch sa vcelku úspešne vrátil do filmového priemyslu najmä ako scenárista. Kúzlo kvalitných filmov Bustera Keatona publikum znovuobjavilo v 60. rokoch 20. storočia. V roku 1960 sa dočkal veľkolepého ocenenia, keď od americkej Akadémie filmových umení a vied dostal čestného Oscara.

Posledné roky života prežil komik šťastne po boku tretej manželky, mladej tanečnice Eleanor. Buster Keaton podľahol rakovine pľúc 1. októbra 1966 v kalifornskom Los Angeles. Rodina a lekári pred ním však závažnú diagnózu tajili. Herec si myslel, že sa zotavuje z opakovaného zápalu priedušiek. Nejaký čas nevládne ležal v nemocnici, ale zúfalo túžil po domove, a tak mu lekári vyhoveli. Vdova neskôr v dokumente pre Thames Television povedala, že deň pred smrťou vládal vstať z postele a dokonca hral aj karty s priateľmi, ktorí ho navštívili.

(Zdroj: Melvin Frank Productions)