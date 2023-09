Škandalózny OSUD herca zo známej komédie: Spolu so ženou boli na ÚTEKU PRED ZÁKONOM!

Randy Quaid (Zdroj: SITA)

HOUSTON - Meno Randy Quaid zrejme nehovorí veľa ani tým najväčším filmovým fanatikom. Americký herec však prežil jeden z najbláznivejších životných príbehov, aký kedy Hollywood videl. Hviezda filmov, ako sú napríklad Vianočné prázdniny či The Last Detail, dnes oslavuje svoje 73. narodeniny.

Randy Quaid sa narodil 1. októbra 1950 v meste Houston v americkom štáte Texas. Počas svojej hereckej kariéry sa objavil vo viacerých známych počinoch, ktoré poznajú aj slovenskí diváci. Milovníci vianočných filmov si ho môžu pamätať z filmu Vianočné prázdniny, kde si zahral Bratranca Eddieho. O veľkosti jeho hereckých schopností svedčí aj fakt, že bol za svoju úlohu vo filme The Last Detail nominovaný na Oscara.

Randy Quaid (Zdroj: CBS Television)

Umelecký talent však nemal len on, ale aj jeho brat. Dennis Quaid je totiž rovnako známym hercom, ktorý si takisto zahral vo viacerých známejších úlohách. Starší Randy mal však svoju kariéru rozbehnutú oveľa lepšie a vďaka veľkým úspechom patril medzi uznávaných hercov. To sa však postupne zmenilo, keďže mal v Hollywoode viacero škandálov. Okrem toho, že niekoľkokrát napadol svojich hereckých kolegov, verejne vyhlasoval, že ho prenasledujú mocní ľudia z filmového priemyslu a hrozí mu nebezpečenstvo.

Mladším bratom Randyho je takisto známy herec Dennis Quaid (Zdroj: SITA)

So svojou manželkou Evi navyše čelil viacerým žalobám a v roku 2010 ich čakal súd kvôli tomu, že obývali dom, ktorý predali a nevlastnili. Navyše sa dopustili aj vandalizmu a spôsobili škody vo výške 5-tisíc dolárov. Súdu sa však napokon nezúčastnili a obaja utiekli do Kanady, kde žiadali o azyl a neskôr o občianstvo. To však nedostali, a tak žili 5 rokov na úteku pred zákonom. Ten sa skončil až v roku 2015, kedy ich zadržala polícia po tom, ako sa snažili prekročiť hranicu a vrátiť sa do USA.

Pred súdom napokon opäť tvrdili, že boli na úteku, pretože sa báli atentátu, ktorý mali na ich osoby plánovať vplyvní ľudia z Hollywoodu. Svojim konaním si tak definitívne zavrel dvere do sveta filmu a aj keď sa pokúšal o herecký návrat, tak jeho pokusy skončili prinajlepšom v amatérskych filmoch s nízkym rozpočtom. Okrem toho sa chcel uchádzať aj o kreslo guvernéra, avšak táto snaha dopadla rovnako, ako jeho posledné roky života. Jeho kedysi hviezdna kariéra sa tak postupne zmenila na skutočnú hollywoodsku drámu, ktorá však napísala pomerne smutný koniec.

Randy Quaid (Zdroj: Profimedia)