Desivá DIAGNÓZA jojkárskej herečky: Takto sa prejavuje... Bez operácie hrozila SMRŤ!

(Zdroj: RTVS)

O vážnych zdravotných problémoch slovenskej herečky informoval portál televízie Joj. Ku kolapsu prišlo priamo na natáčaní seriálu Nemocnica, no komplikácie mala herečka už skôr. Po zjedení šošovičovej polievky ju začalo nadúvať, čo je prirodzené, neskôr jej však začalo aj tvrdnúť brucho. Keď jej priamo na pľaci prišlo veľmi zle, prítomní zdravotníci ju poslali rovno do nemocnice.

Diagnóza - prasknuté tenké črevo. „Celý život som bola v tom, že existujú mozgová a srdcová príhoda. Existuje aj brušná príhoda a tú som vychytala ja. Nešlo to úplne rýchlo, ale môžem povedať, že to, že som išla natáčať, mi zachránilo život,“ priznala herečka s tým, že má za sebou dve operácie a prišla o pol metra tenkého čreva. A čo to vlastne perforácia tenkého čreva je?

Ide o urgentný stav, kedy dochádza k natrhnutiu steny čreva a hrozí vyliatie jeho obsahu do brušnej dutiny. Ide o zriedkavú diagnózu a vyžaduje si okamžitú liečbu. Ak by pacient odmietol operáciu, hrozila by mu smrť. Nebezpečné nie je samotné roztrhnutie čreva, nebezpečné je riziko, že sa vzniknutým otvorom dostane črevný obsah do brušnej dutiny. To podľa portálu lekar.sk môže spôsobiť rôzne zápaly či otravu krvi. Preto príznaky nie je dobré podceňovať a v každom prípade treba vyhľadať špecialistu - gastroenterológa. Príčinou natrhnutia čreva môže byť určitý chorobný proces, zvyčajne ide o nádorové alebo zápalové ochorenie. Spúšťačom však môže byť aj infekčná hnačka či psychické vyčerpanie a záťaž.

Príznaky perforácie čriev:

nevoľnosť

zimnica

zvracanie, hnačky

bolesť brucha

horúčka

krvácanie z konečníka

Judita Hansman (Zdroj: TV Joj)