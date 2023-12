Kolaps jojkárskej herečky počas natáčania: BOJ O ŽIVOT… Okamžitá OPERÁCIA!

Judita Hansman (Zdroj: TV Joj)

O krušných chvíľach na natáčaní seriálu Nemocnica informoval web televízie Joj. Herečke Judite Hansman, ktorá v počine stvárňuje hlavnú sestru Valiku, prišlo pred pár dňami počas výroby nevoľno. A len vďaka rýchlemu zásahu zdravotníkov, ktorý boli prítomní na natáčaní, je dnes ešte medzi živými - musela totiž podstúpiť okamžitú operáciu.

„Prežila som dve operácie, chvalabohu, je to všetko v poho a regenerujem,“ povedala Hansman. „Celý život som bola v tom, že existujú mozgová a srdcová príhoda. Existuje aj brušná príhoda a tú som vychytala ja. Nešlo to úplne rýchlo, ale môžem povedať, že to, že som išla natáčať, mi zachránilo život,“ priznala herečka.

Pred niekoľkými dňami si vraj dala šošovicovú polievku, ktorú do divadla priniesla Kristína Tormová. Začalo ju nadúvať, čo je po šošovici normálne. „Potom mi však začalo tvrdnúť brucho. Myslela som si, že v nedeľu odohrám predstavenie, ale volala som do divadla, že to nezvládnem. Všetci mi volali, že ma zoberú na pohotovosť. Mala som však z toho zvláštny pocit, lebo som mala ísť v pondelok točiť,“ opísala Hansman.

Podľa jej vlastných slov jej asi anjel strážny našepkal, aby nešla na žiadnu pohotovosť, ale na nakrúcanie Nemocnice. Tam jej po dvoch obrazoch prišlo veľmi zle. „Tým, že som bola tam a s nami nakrúcajú aj zdravotníci, tí povedali, že je to veľmi zlé a zobrali ma do reálnej nemocnice,“ opísala Judita. Prvotné testy nič nezvyčajné nepreukázali, preto by ju zrejme z pohotovosti poslali domov. Práve preto bolo také šťastie, že išla na natáčanie Nemocnice.

Prasklo jej tenké črevo a okamžite ju museli operovať. „To, čo som mala, existuje na hrubom čreve a ja som to mala na tenkom, preto to tam ani nikto nevidel, lebo to tam nehľadal. Zobrali mi pol metra čreva a už sa regenerujem. Pre mňa to bolo dobrodružstvo v tom, keďže v seriáli hrám hlavnú sestru, stále som sa na všeto pozerala, čo všetko robia. Bavilo ma sledovať ich. Nebyť toho, že to bolí, tak by to bol pre mňa zájazd. Dostala som ďalšiu šancu...“ dodala.

