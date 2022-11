V RTVS končia vedúci televízneho spravodajstva, dôvodom je vysielanie :24, Fico hovorí o facke slobode

BRATISLAVA - Riaditeľka sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS Mária Hlucháňová končí na svojom poste. Odchod súvisí so štvrtkovým (17. 11.) vysielaním spravodajského programu RTVS :24. Z postov z toho istého dôvodu odchádzajú aj ďalší vedúci televízneho spravodajstva. O rozhodnutí generálneho riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja informoval PR manažér RTVS Stanislav Čačko.

"Svoje funkcie opúšťajú aj Alfonz Šuran (intendant RTVS :24), Peter Nittnaus (šéfdramaturg RTVS :24) a Andrea Fajnorová (vedúca odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistky). Riadením sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS bol poverený Miroslav Frindt, ktorý v spravodajstve RTVS pôsobí od roku 1999 na viacerých pozíciách," oznámil Čačko. Dôvodom razantného kroku je odvysielanie prejavu Roberta Fica zo snemu strany Smer-SD na spravodajskom okruhu RTVS, šéf RTVS ho hodnotí ako nešťastné a veľmi znepokojivé.

"Predovšetkým preto, že v takýto sviatok nemá vo vysielaní RTVS mať priestor žiadna politická strana. Vysielanie verejnoprávneho média musí byť priestorom na pripomínanie demokratických dôsledkov a výdobytkov Nežnej revolúcie, ktoré považujem v tomto čase za mimoriadne dôležité," zdôraznil Machaj. Zároveň deklaroval, že napriek zvláštnej pozornosti, ktorú na viacerých programových poradách venovali obsahu vysielania 17. novembra, nemal on ani členovia manažmentu vedomosť o tom, že sa takéto vysielanie plánuje.

Fico: Je to opľutie štátneho sviatku slobody

"V Slovenskej televízii vyhodili celé vedenie spravodajstva tejto vraj verejnoprávnej televízie, lebo včera, počas štátneho sviatku 17. novembra, naživo odvysielala môj príhovor na sneme najsilnejšej opozičnej parlamentnej strany SMER – slovenská sociálna demokracia. Môj prejav bol vraj znepokojujúci," reaguje na situáciu v RTVS predseda Smeru-SD Robert Fico. Podľa neho "neexistuje väčšie opľutie štátneho sviatku slobody a demokracie, ako vyhodiť novinárov za to, že nechali odvysielať prejav opozičného politika." Vníma to ako nehanebnosť, ktorá "vojde čiernym písmom do kroniky moderných slovenských dejín."