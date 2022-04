Nový Matrix bez agenta Smitha: Fakt kvôli takejto BANALITE?!

Hugo Weaving sa narodil 4. apríla 1960. Už ako 13-ročný si zahral prvú divadelnú rolu. Neskôr získal titul z austrálskeho Národného inštitútu dramatických umení.

Práve v Austrálii začal v osemdesiatych rokoch hrať v seriáloch a objavil sa aj v minisérii Bangkok Hilton s Nicole Kidman.

Neskôr sa objavil napríklad vo filmoch Dôkaz, Prasiatko Babe, Interview, Matrix, Pán prsteňov, V ako vendeta, Transformers, Captain America, Hobit, Atlas mrakov, Healing, Krajčírka, Hacksaw Ridge.

Galéria fotiek (3) Zdroj: MGM

Koncom minulého roka vyšiel nový Matrix s podtitulom Resurrection. Hugo ako agent Smith v ňom však chýba. Samotný herec pritom mal o rolu záujem a kontaktoval režisérku Lanu Wachowski, ktorá ho tiež vo filme chcela.

Bohužiaľ, rokovania o jeho účasti nakoniec stroskotali. Weaving mal totiž zároveň divadelnú úlohu a hoci on sa snažil zladiť termíny tak, aby mohol robiť oboje, režisérka to celé stopla. „Lana sa rozhodla, že nechce meniť svoje termíny, takže som to nakoniec robiť nemohol,” prezradil herec v jednom z rozhovorov.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Madman Entertainment

Hugo Weaving od 80. rokov žije s Katrinou Greenwood, s ktorou má dve deti. Svadbu však nepovažujú za dôležitú. Svoju budúcu partnerku spoznal už ako štvorročný, keď bývali neďaleko seba v Sydney, a neskôr sa skamarátili.