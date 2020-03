Legendárny slovenský herec tajil chorobu: Ani jeho žena nevedela, na čo zomrel

Milan Kiš sa narodil 3. augusta 1934 v Bratislave. Už ako žiak základnej školy chodil do rozhlasovej hereckej družiny. Vyrastal v bratislavskom Ružinove. Tam mali sídlo aj saleziáni. Práve s nimi hral ako dieťa hry s náboženskou tematikou. V roku 1952 sa prihlásil na konkurz do Dedinského divadla a 1. októbra toho roku sa stal jeho členom. Prijali ho do mládežníckeho súboru, kde sa okrem hier pre mladých hralo aj bábkové divadlo pre najmenších.

V rámci divadla potom pôsobil v Spišskej Novej Vsi aj v Trnave, nakoniec zakotvil v Nitre. Na scéne nitrianskeho divadla sa po boku Milana Kiša často objavoval jeho súputník Jozef Dóczy. Vo viacerých komédiách vytvorili kontrastnú dvojicu. Úspech žali najmä v inscenáciách Čudný pár a Zlatí chlapci.



Milan Kiš účinkoval v jednej z najúspešnejších inscenácií Divadla Andreja Bagara v Nitre Fidlikant na streche. Alternoval spolu s Mariánom Slovákom titulnú rolu mliekara Tovjeho. Od decembra 1998 ich v Nitre počas 140 repríz mohlo vidieť 90.000 divákov. V roku 1998 bol Milan Kiš za túto postavu odmenený Cenou Jozefa Kronera.

Zdroj: TASR

Väčšina ľudí poznala herca aj z televíznych obrazoviek a z filmového plátna. V televízii zaujal tragickou postavou Róma vo filme Martina Hollého Balada o siedmich obesených (1968). Ako lekárnik Filadelfi zažiaril vo filme Pomocník (1982). V Nevere po slovensky (1980) vynikajúco stvárnil starého mládenca, čudáka. Hral aj v kultovej Tisícročnej včele (1983) režiséra Juraja Jakubiska. Jeho filmografiu dopĺňajú napríklad aj tituly Horúčka (1975), Tetované časom (1975), Ružové sny (1976), Penelopa (1977), Zlatá réva (1977), Zlaté časy (1978), Smrť šitá na mieru (1979), Děti zítřků (1980) a Člny proti prúdu (1981). Medzi jeho ostatné filmy patria V bludisku pamäti (1984), Skleníková Venuša (1985), Cena odvahy (1986), Utekajme, už ide! (1986) a Začiatok sezóny nakrútený v roku 1987.



So svojimi divákmi sa Milan Kiš nedokázal rozlúčiť ani po odchode do dôchodku. Do svojich posledných dní žil divadlom, pre divadlo a jeho publikum. Veľký herec s veľkým srdcom sa rozlúčil so svojimi obdivovateľmi jednou z hlavných úloh v muzikáli režiséra Jozefa Bednárika Divotvorný hrniec.

Zdroj: TASR

Milan Kiš zomrel 5. marca 2007 v Nitre vo veku 72 rokov. Jeho smrť šokovala aj jeho kolegov, pretože netušili, že bol vážne chorý. S veľkými bolesťami ho hospitalizovali 19. februára a vtedy sa už nemohol tváriť, že mu nič nie je. Dovtedy svoje ťažkosti akoby zľahčoval, nehovoril o nich a neliečil ich pod odborným dohľadom. „Milan k lekárom nechodil. Vždy ma posielal do lekárne po lieky, vraj som známejší a mne ich skôr predajú,” vyjadril sa po kamarátovej smrti Jozef Dóczy.

Preto nikto ani nevedel, čo sa Kišovi stalo osudným. Jeho životná partnerka Olinka Maslienková pár dní po jeho smrti priznala Novému času, že nemá tušenie, čomu herec vlastne podľahol.