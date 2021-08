„Hovnivál“ z komédie Marečku, podejte mi pero: Ženy mu samé skákali do postele!

PRAHA - Spočiatku ani nebol hercom, no ženy mu samé skákali do postele, stačilo, že bol zo slávneho divadla Semafor. Nakoniec sa pred kamerami stal majstrom malých úloh. Môžete si ho pamätať aj z komédie Marečku, podejte mi pero. Dnes si pripomíname výročie smrti Vladimíra Hrabánka.

Vladimír Hrabánek sa narodil 22. januára 1938. Vyučil sa za frézara, ale venoval sa ochotníckemu divadlu. V profesionálnom divadle Semafor ho však ako herca nechceli, a tak sa tam zamestnal ako technik a neskôr sa stal inšpicientom.

A vďaka tomu mal úspech u žien. „Na zájazde sme sa ráno prebudili a často sme sa pýtali partnerky: Ako sa ty vlastne voláš?” spomínal vo svojej knihe Sloužil jsem v Semaforu. „Tie dievčatá veľmi oceňovali popularitu. Ty si zo Semaforu? Tak to ti dám. Pretože vedeli, že Gott a Drobný už niekoho na izbe majú, tak sme dostali šancu aj my. Tým fanúšičkám to bolo v podstate jedno,” uviedol.

Hoci herectvo nikdy neštudoval, uplatnil sa pred kamerami v množstve vedľajších úloh. Vo filmoch a seriáloch si zahral viac než sto postáv. Najviac si ho asi diváci pamätajú z komédie Marečku, podejte mi pero, kde hlavnému hrdinovi pri rozbore básne poradil, že „Hrdobec to je takovej brouk. To je takovej chrobák, kterej si před sebou válí tu… kuličku… z toho… z trusu.“

Zdroj: FS Barrandov

Okrem toho si zahral vo filmoch Kdyby tisíc klarinetů, Ostro sledované vlaky, Skřivánci na niti, Jáchyme, hoď ho do stroje, Adéla jěště nevečeřela, Vrchní, prchni, Buldoci a třešně, Fešák Hubert, Vesničko má středisková a mnohých ďalších.

V divadle Semafor strávil 49 rokov. 21. augusta 2008 zomrel na rakovinu pľúc, pochovali ho na záhrade jeho domu.

Zdroj: Tv Prima