Rakovina udrela dvakrát: Herec z Vesničky umieral v bolestiach, vážil len 30 kíl

Petr Čepek

Zdroj: FS Barrandov

PRAHA - Nechce sa tomu veriť, ale o pár dní to už bude 25 rokov odvtedy, čo tento svet opustil český herec Petr Čepek, známy nielen ako Turek z filmu Vesničko má středisková. Dnes by oslávil 79. narodeniny, keby do jeho života kruto nezasiahla rakovina.