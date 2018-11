Najznámejší DJ sveta sa má: Randí s o polovicu mladšou herečkou

David Guetta je mimoriadne úspešný DJ, ktorý spolupracuje s tými najznámejšími spevákmi. Predal viac ako 9 miliónov albumov a 30 miliónov singlov po celom svete. Medzi jeho najznámejšie hity patria piesne The World is Mine, Sexy Bitch, Memories, Who's That Chick?, Titanium, Love is Gone, Hey Mama...

David nikdy nepatril k lámačom ženských sŕdc, jeho imidž s dlhými vlasmi naozaj nepôsobil príliš príťažlivo. Na výslnie sa dostal ako ženatý muž – s manželkou Cathy ho súd rozviedol v marci 2014 po dlhých 22 rokoch spoločného života.

David Guetta so svojím starým imidžom Zdroj: SITA

V máji 2015 sa dal známy DJ dokopy s modelkou a herečkou, ktorej meno predtým veľmi známe nebolo. Jessica Ledon je navyše od neho poriadne mladšia – vo februári oslávila 26. narodeniny. Zdá sa však, že hrdličkám to klape. Stále sú spolu a počas tohto vzťahu prešiel David poriadnou premenou.

Na svoje staré ja sa už takmer ani nepodobá. Kratší zostrih mu sekne viac a nezdôrazňuje tak veľmi jeho netypický nos. Snáď sa už k svojmu starému imidžu nevráti.