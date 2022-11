ROZCHOD po 7 rokoch: Slávny DJ (54) a sexi kráska (30) už viac netvoria pár!

Informácie o tom, že 7-ročný vzťah Davida a Jessicy je minulosťou, priniesol The Sun. Hlavným dôvodom rozchodu má byť to, že ich životy viac nie sú kompatibilné. Kým slávny DJ žije vo svojej rezidencii na Ibize, sexi kráska sa zdržiava v Los Angeles, kde by rada zapracovala na svojej hereckej kariére.

„Veľa toho spolu zažili a všetci okolo nich sme si mysleli, že boli pre seba vzájomne stvorení. Ale už to takto ďalej nešlo,” prezradil dobre informovaný zdroj. Ako tiež priznal dvojica je aj po rozchode v kontakte. „Niektorí z nás dúfajú, že to možno ešte dajú dokopy,” dodal.

Galéria fotiek (7) David Guetta a Jessica Ledon

Zdroj: profimedia.sk

Dvojica sa naposledy ruka v ruke ukázala v spoločnosti v apríli tohto roka na odovzdávaní cien Grammy Awards. Ich príbeh lásky sa začal písať v roku 2015, rok po tom, čo sa David po 22 rokoch rozviedol s manželkou Cathy. Na manželstvo podľa vlastných slov zanevrel a už sa ženiť nechce. Krásnej Jessice však minulý rok dal prsteň, ktorý mal symbolizovať lásku a oddanosť.