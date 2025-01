Ministerstvo obrany oprášilo triedy s vojenským zameraním, ponúknu profesionálov aj hrdinov

(Zdroj: MO SR, SOŠ Sečovce)

Po vyše dvadsiatich rokoch Ministerstvo obrany SR znova oprášilo myšlienku vojenských tried na stredných školách. Prvou lastovičkou sú Sečovce, kde v septembri otvoria triedu so študijným odborom „ochrana osôb a majetku“ a s duálnym vzdelávaním, teda priamym prepojením s praxou. Postupne by mali takéto triedy pribudnúť v Handlovej, Snine a ďalších regiónoch Slovenska. Po maturitnej skúške si žiaci môžu vybrať štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ktorá je jedinou vojenskou vysokou školou na Slovensku, alebo priamo nastúpiť do ozbrojených síl.

„Veľmi pozorne načúvame, ktoré profesie ozbrojeným silám chýbajú, a teda kde sa môžu profesionálne vojačky a vojaci uplatniť. Snažíme sa ich motivovať podľa hesla – mnoho profesií, jedno poslanie, a čo najviac ho spopularizovať. Ak chceme od vojakov požadovať výkon, nasadenie, profesionalitu, vlastenectvo i to povestné srdiečko, sme povinní im poskytnúť naozaj kvalitné podmienky na štúdium i prácu. Práve preto Sečovce, ale aj ďalšie stredné školy, práve preto akadémia... Tento projekt má oveľa širší rozmer, pretože okrem vojakov-profesionálov objavuje aj malých veľkých hrdinov,“ pripomenul generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR Peter Krajčírovič. Čítajte viac.

Konkrétnym príkladom je skutok vojaka 1. stupňa Dominika Jurka z akadémie ozbrojených síl. V prípade, o ktorom v novembri 2023 zoširoka informovali médiá, spacifikoval útočníka, ktorý nožom napadol ženu vo vlaku. Začul výkriky a duchaprítomne zabránil najhoršiemu. Stal sa tak laureátom ceny Vojenský čin roka v kategórii Pomoc verejnosti.

„Je to práve akadémia ozbrojených síl, ktorá ma vyformovala na takého človeka, akým som, a možno aj preto som dokázal spraviť takýto záslužný čin. Urobil som len to, čo som mal. Myslím, že takto by sa zachoval každý profesionálny vojak,“ uviedol pri preberaní ocenenia kadet Dominik Jurko, ktorý je v záverečnom ročníku vysokej školy.

Vojenský čin roka, vojak Dominik Jurko

„Našou snahou je, aby zo škôl s vojenským zameraním, či je to škola stredná, alebo akadémia, rok čo rok vychádzali absolventi s hlboko zakoreneným zmyslom pre spravodlivosť a morálnym kompasom. Nech sú spoľahliví v situáciách a okamihoch, ktoré aj presahujú rámec plnenia služobných povinností. Vedomosti a hodnoty, ktoré do nich vštepujú študijné programy s vojenským zameraním, nech efektívne využívajú aj v kritických situáciách bežného života,“ vysvetľuje Peter Krajčírovič, ktorý má bohaté skúsenosti s prácou v bezpečnostných zložkách.

Odborná agenda o bezpečnosti, najmä v školách, je dnes vzhľadom na nedávnu tragédiu v Spišskej Starej Vsi mimoriadne aktuálna. A práve preto je aj skutok vojaka Jurka akoby balzamom na rozjatrené rany. Je to tiež recept, ako edukatívne znižovať napätie v spoločnosti, podobným situáciám predchádzať aj systémovo ich riešiť.

Rozhovor s generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva obrany Petrom Krajčírovičom k otvoreniu vojenskej triedy

„Nech robíte čokoľvek, potrebujete na to odvahu. A tá sa nedá nájsť niekde na ulici. S ňou sa musíte narodiť. Odvážni muži a ženy sa rodia aj pre službu vlasti, mnoho z nich je súčasťou Ozbrojených síl Slovenskej republiky a často svoju odvahu dokazujú nielen pri výkone svojho povolania, ale aj vo svojom osobnom voľne,“ podotkol P. Krajčírovič.

Aj tento príbeh mladého vojaka zdôrazňuje dôležitosť a význam vojenského štúdia, a preto ministerstvo obrany vytvorilo adekvátne podmienky na to, aby na Slovensku vznikla prvá stredoškolská trieda s vojenským zameraním. Končiaci deviataci a deviatačky sa už teraz môžu hlásiť do 1. ročníka na Strednej škole techniky a služieb v Sečovciach. „Vidíme veľký záujem mladých ľudí o štúdium ozbrojených síl. Sú to dobre investované prostriedky aj energia a plánujeme v rozširovaní možností vzdelávania vo vojenských odboroch a ich prepájania s praxou pokračovať. Len takto dokážeme formovať mladú generáciu k láske k svojej krajine, odhodlaniu, rešpektovaniu základných princípov, zodpovednosti a k psychickému i fyzickému zdraviu. Toto je dôležité im vštepovať už v tínedžerskom veku a verím, že vyučujúci aj z radov profesionálnych vojakov ich na tieto životné pravidlá zodpovedne pripravia. Len tak z našich detí vyrastú silné osobnosti, podobne ako vojak Dominik Jurko, ktorého príbeh by sa mal študentom ukazovať ako ten správny príklad,“ povedal generálny tajomník služobného úradu ministerstva obrany Peter Krajčírovič.

Inovatívny odbor, ktorý otvorí svoje brány už v akademickom roku 2025/2026, prinesie študentom a ich rodinám atraktívne benefity v mesačnej výške 368 eur, čo značne zníži finančnú záťaž rodín. Pre žiakov je v škole pripravený kvalitný študijný program, stravovanie a ubytovanie a tiež výcvik vo vojenských útvaroch v rámci celého Slovenska.

Nezabudnite, že termín podania prihlášky na školský rok 2025/2026 je len do 20. februára.

