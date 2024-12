Švédsko je prvou krajinou „bez dymu“: Ako zmena politiky ovplyvnila zdravie národa?

(Zdroj: shutterstock)

Základom úspechu je pragmatická stratégia

Švédsky model nie je založený na reštrikciách, ale na pragmatickom prístupe k ukončeniu tabakovej epidémie. Elektronické cigarety, nikotínové vrecúška a tradičný snus v tom zohrávajú zásadnú úlohu.

„Kľúčom k úspechu Švédska je pragmatické zameranie na znižovanie škôd namiesto zákazov,“ vysvetľuje Anders Milton, bývalý prezident Švédskej lekárskej asociácie. Podpora legálneho predaja bezpečnejších alternatív a dostupné dane udržali ceny nižšie než u klasických cigariet, čo motivuje fajčiarov k prechodu.

Dáta, ktoré hovoria za všetko

Podiel fajčiarov cigariet vo Švédsku výrazne klesol z 20 % v roku 2005 na 4,5 % v roku 2024. Výskyt rakoviny pľúc patrí vo Švédsku medzi najnižšie v Európe: aktuálne je to 19 prípadov na 100 000 obyvateľov, zatiaľ čo priemer EÚ je 52 prípadov. Európska únia plánuje dosiahnuť podobný stav až v roku 2040, čo znamená, že severská krajina splnila tento záväzok o celých 16 rokov skôr.

A zatiaľ čo Švédsko stavia na širokej dostupnosti bezdymových produktov, niektoré krajiny Európskej únie vrátane Slovenska prichádzajú v poslednom čase s návrhmi v podobe reštrikcií, zavádzania zákazov či zvyšovania daňového zaťaženia na tieto produkty. V snahe obmedziť alebo znížiť počet užívateľov nikotínu v spoločnosti však môže mať tento prístup presne opačný efekt.

„Stredná generácia prechádza na alternatívne produkty. Ako ukázal náš nedávny prieskum, možno u nich pozorovať výrazný odklon od klasických cigariet, ktoré zostávajú populárne hlavne u starších užívateľov. To naznačuje, že dochádza k určitej generačnej zmene. Do budúcnosti to môže znamenať významnú transformáciu trhu s tabakovými a nikotínovými výrobkami,“ hovorí Štěpán Michlíček z British American Tobacco. Zvyšovanie cien tak môže odradiť fajčiarov od bezpečnejších volieb.

Čo si zo švédskeho modelu vziať?

Predovšetkým to, že cesta k zdravšej spoločnosti nemusí viesť cez tvrdé zákazy. Progresívna politika zameraná na zmenu návykov pomocou atraktívnejších a bezpečnejších možností podľa všetkého prináša ovocie. Ak by podobný prístup zaviedli aj ďalšie krajiny, mohli by byť nielen zdravotné, ale aj ekonomické dopady prekvapujúco pozitívne.

