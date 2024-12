Nalaďte celú rodinu na Vianoce

(Zdroj: Splendid)

Premýšľate, ako to urobiť? Možno sa vám to podarí zamiesením cesta na medovníky, alebo tým, že si spravíte „family time“ v hoteli pri vode.

Advent je časom príprav a očakávania. O pokoji a rodinných chvíľach však reč v mnohých prípadoch nemôže byť. Ako rodičia sa často ocitáte pod tlakom – čaká vás náročný záver roka v práci, nakupovanie darčekov, prípravy na Vianoce, pečenie, varenie a upratovanie. Zostáva vám vôbec chvíľa na to, aby ste sa zamysleli nad tým, ako si spríjemniť tento hektický čas? Vychutnajte si krásne chvíle so svojimi najbližšími a zarezervujte si adventný pobyt v hoteli Splendid, ktorý vám ponúka ideálnu kombináciu oddychu, zábavy a vianočnej atmosféry. Krásne predsviatočné chvíle na vyzdobenom Kúpeľnom ostrove si vychutnáte do sýtosti – budete mať program, zábavu a zároveň si na vlastnej koži vyskúšate účinky liečivých prírodných zdrojov.

Skúsenosti a láskavosti

Keď sa po úvode tohto článku do vašej hlavy neodbytne nasťahovala predstava, že by sa počas Adventu mohol niekto postarať o vás, vedzte, že to v sieti Ensana Health Spa Hotels na Kúpeľnom ostrove do bodky splníme. Nepotrebujeme na to žiaden zázrak, stačia nám roky skúseností, láskavý prístup a možnosti, ktoré Kúpeľný ostrov ponúka. V hoteli Splendid sa o vás postaráme. Vy si pred prichádzajúcimi Vianocami smiete vyložiť nohy na mieste, kde vám v rámci štedrého All Inclusive navaria, postarajú sa vám o deti, kým vy budete na procedúrach a vyhnete sa stresu. Bez zhonu a stresu z varenia, upratovania a pečenia budete odpočívať alebo si pôjdete pozrieť kontaktnú mini ZOO na ostrove a zohriať si ruky na voňavom punči. Takto sa vám podarí koncentrovať sa presne na to, na čo by ste sa v predvianočnom období mali – na svojich blízkych.

Na našich adventných pobytoch si môžete kúpiť aj drobné darčeky pre svojich blízkych na remeselných vianočných trhoch alebo si malé potešenia vyrobiť na tvorivých dielňach a aktivitách ktoré pre deti na ostrove pripravujeme. V prípade, že by ste mali chuť aj na kúsok umenia, príďte si pozrieť výstavu diel Alfonsa Muchu, ktorej trvanie je pre veľký záujem na ostrove predĺžené. Navnadili sme vás?

