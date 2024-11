Chlapi našli svoj stratený raj!

(Zdroj: HalfPrice)

Nechceme všetkých mužov hádzať do jedného vreca, no panuje taký stereotyp, že drvivá väčšina z nich bude robiť hocičo iné, len nie nakupovať. My sme natrafili na živého muža, ktorý si to v predvianočnom čase ešte aj užil!

Ale nie tak, ako by ste si to možno predstavovali. K predvianočným nákupom nepristúpil „po dievčensky“. Nevyhradil si na nich 4 ani 5 popoludní, aby obehal všetky obchody a zohnal to, čo by svojim blízkym rád podaroval. Išiel na to pragmaticky, strategicky, prakticky a takticky.

Aj na Mariána Myjavca, ktorého asi viac poznáte pod jeho instagramovým pseudonymom @muz_v_zastere už pomaličky začína vplývať predvianočná atmosféra. Rád nakupuje efektívne. Najlepšie sa totiž cíti v kuchyni alebo pri počítači, kde tvorí svoj kulinársky blog a instagramový feed plní receptami, pri pohľade na ktoré okamžite vyhladnete.

Dozvedeli sme sa od neho, že sa nevyžíva v navštevovaní preplnených nákupných centier a tiež nefandí zhonu, do ktorého je jednoduché dostať sa, keď si nákup darčekov necháte na poslednú chvíľu. Vybrať darčeky sa preto vychystal v ešte relatívne pokojnom období a urobil dobre. V pokoji a s pocitom, že má vybavené sa môže nerušene pustiť do vypekania vianočných dobrôt, aby opäť potešil vaše po inšpirácii bažiace duše. Ako Marián Myjavec pochodil v HalfPrice?

Toto sa podarilo!

Základ vianočných nákupov influencer vybavil v predajni, kde nájdete sortiment pozostávajúci z viac, ako tisícky svetových značiek. A reč nie je len o dámskom, pánskom a detskom oblečení! V HalfPrice nájdete aj neuveriteľný výber značkovej obuvi – a to vám garantujeme, že tam nájdete také kusy, pri ktorých bude vaša praktická a pragmatická duša oči otvárať! Nebude sa vám chcieť veriť, že TOTO sa dá zohnať na jednom mieste. „V HalfPrice Majú naozaj všetko. Už sa neviem dočkať, ako si bude rodinka rozbaľovať darčeky pod stromčekom. A samozrejme som si musel odniesť aj nejaké vianočné dekorácie, ktorých mali naozaj neúrekom,“ dodáva spokojný Marián.

V predajniach HalfPrice nakúpite hračky, batožinu, športové potreby, domáce potreby, bytové doplnky a originálne značkové dekorácie do domácnosti. Naprázdno neodídu ani vaši domáci miláčikovia, ktorí si pod vianočným stromčekom nájdu novú originálnu hračku, peleštek alebo niečo „fancy“ na seba do zimných a daždivých dní.

Ste zvedaví, čo si @muz_v_zastere v HalfPrice pre svojich blízkych vybral? Inšpirujte sa – keď zistíte, koľko za jednotlivé kúsky zaplatil, zistíte, že podobnú parádu si môžete dovoliť aj vy. Mame vybral kabelku značky Mexx za 59, 99 € a peňaženku Steve Madden za 24, 99 €. Pre otca v predajni objavil teplé ponožky DKNY a Wrangler, balenia po dva páry ho vyšli na 15, 99 €. Brat bude mať štýl a pohodlie v jednom vďaka teplákovej súprave značky Reebok – mikina stála 34, 99 € a za tepláky zaplatil 24, 99 €. Psíkovi vybral nový pelech značky John Dachshund za 39, 99 €, synovcovi Lego za rovnakých 39, 99 € a neter sa bude tešiť z hry Monopoly Slovensko GOLD za 49, 99 €.

Keď tam už bol, poistil si tohtoročné Vianoce – dostane to, čo sa mu páči a zaručene mu to urobí radosť - a to od samého seba. Kúpil si hneď dva svetre – jeden značky ESPRIT za 39, 99 € a druhý značky Ted Baker za rovnakú sumu.

Máte aj vy zaužívané, že Vianoce sú čas hojnosti? Môžete si ju dopriať aj v tomto roku. Podarí sa vám to vďaka širokej ponuke darčekov pre celú rodinu, ktoré nakúpite za také prijateľné ceny, že sa pokojne môžete aj „rozšupnúť.“ Príďte si aj vy nájsť do predajne HalfPrice neprehliadnuteľné značkové kúsky. Cien, ktoré vás budú ešte dlho bolieť sa naozaj báť nemusíte. V sortimente obľúbenej predajne HalfPrice si svoj poklad renomovanej značky nájde akýkoľvek zákazník s rôznym budgetom. Všetko, po čom vám vaša štedrá, vianočne naladená duša zapiští nájdete v predajniach HalfPrice.

