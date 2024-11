Nezabudnuteľná hudobná noc: Filip Jančík zaháji nový rok veľkolepým koncertom v Inchebe

(Zdroj: Archív Filip Jančík)

Po dlhoočakávanom vianočnom turné majú fanúšikovia Filipa Jančíka (32) jedinečnú možnosť predĺžiť si čarovnú atmosféru Vianoc a zároveň vkročiť do nového roka tým najlepším spôsobom. Bratislavská Incheba Expo Aréna totiž privíta už začiatkom januára vynikajúceho slovenského huslistu, ktorý si pripravil pre verejnosť špeciálne novoročné prekvapenie.

Tento koncert, naplánovaný na 8. 1. 2025, bude veľkolepým vrcholom jeho slovenského zimného turné Dokonalé Vianoce a zároveň príležitosťou pre všetkých, ktorí chcú vstúpiť do nového roka na tej správnej hudobnej vlne.

Filip Jančík si ako medzinárodne rešpektovaný huslista získal srdcia fanúšikov po celom svete, no opäť raz posúva hranice vlastnej kreativity. Divákom prinesie šou svetového formátu, keď sa Incheba 8. januára stane miestom plným hudobných i vizuálnych prekvapení: rozľahlá svetelná scéna o šírke 25 metrov, tajní hudobní hostia a ohromujúce efekty. Pre priaznivcov, ktorí Filipove koncerty v minulosti precítili naživo, prinesie tiež novinku – scénický tanec a ďalšie vizuálne prvky, doplnené dobre známymi melódiami z priam kultových filmov a rozprávok. Zaznie hudba z baletu Luskáčik, či zo snímok Harry Potter, Gladiátor, Pán prsteňov, Piráti z Karibiku, Posledný Mohykán, ale aj ikonické skladby zo seriálu Hra o tróny. Pre deti a ich rodičov Filip zaradil do koncertného playlistu hity z Disney filmov ako je Shrek či rozprávok, ako sú Gumkáči, Tom a Jerry a Káčerovo. Tento talentovaný umelec však nikdy nezostáva stáť na jednom mieste, preto aj do novej šou zakomponoval prvky, ktoré diváci nemali možnosť doposiaľ vidieť.

Nové méty bez hraníc

Filip Jančík je špecifický svojou neutíchajúcou kreativitou, pričom každý z jeho koncertov je dôkazom, že latku dokáže posúvať neustále vyššie. Huslistove vystúpenia nesú pečať autentického umenia, v ktorom sa spája precízne hudobné majstrovstvo s vizuálnou nádherou. Vďaka spolupráci s vynikajúcimi hudobníkmi z celého sveta dokáže odvážne nápady pretaviť do skutočnosti, a tak sa aj na koncerte v Inchebe, ktorý nemožno nazvať inak než veľkolepým finále jeho vianočnej šnúry po celom Slovensku, môžeme tešiť na zážitok, ktorý doslova berie dych. „Privítajte nový rok spolu so mnou v atmosfére tých najkrajších skladieb, ktoré oslovujú všetky generácie a prehlbujú silné spomienky nielen na sviatky,“ hovorí.

(Zdroj: Archív Filip Jančík)

Vstupenky ako ideálny darček

Pre tých, ktorí chcú rok 2025 odštartovať unikátnym zážitkom, alebo potešiť blízkych oneskoreným vianočným darčekom, sú vstupenky na koncert Filipa Jančíka skvelou voľbou. Lístky na túto exkluzívnu šou sú stále dostupné, no vzhľadom na obrovský záujem odporúčame konať rýchlo. Januárový koncert sľubuje veľkolepú atmosféru, ale aj príležitosť ponoriť sa do sveta emotívnej hudby a vizuálnej krásy, ktorú možno bez preháňania opísať ako nezabudnuteľnú. Už teraz je zrejmé, že ak bude Filip v našliapnutom tempe a nadšení pokračovať aj v nadchádzajúcich mesiacoch, môžeme sa v jeho prípade tešiť na ďalší rok plný jedinečných, emóciami nabitých momentov.

Lístky zakúpite v sieti Predpredaj.sk