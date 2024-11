Od nuly k speváckej hviezde: Ako sa môže úplný laik dostať na pódium Rozhlasu?

(Zdroj: Bratislava spieva gospel)

Čím je BSG iný? Ak si myslíte, že gospel patrí len do Ameriky alebo do kostola, BSG vás prekvapí. „Keď sme v roku 2018 začínali, mali sme obavy, či gospel – tradične afroamerický hudobný štýl – zaujme slovenské publikum. Realita však prekonala naše očakávania. Prvý ročník do zboru prilákal 90 spevákov, dnes ich je už viac ako 200,“ hovorí Eva Majerová, koordinátorka BSG. „Naše skúšobné priestory praskajú vo švíkoch a priťahujeme ľudí nielen z Bratislavy – bez ohľadu na to, či sú profesionálni, alebo len „sprchoví“ speváci.“

BSG je komunitný spevokol, ktorý funguje len 9 týždňov v roku a vraj v ňom dostáva šancu každý. „Na začiatku je to náročné, veľa z nás si neverí. Na prvých skúškach som sa ledva odvážil otvoriť ústa,“ spomína jeden z dlhodobých spevákov. „Ale po niekoľkých skúškach som zrazu stál na pódiu pred stovkami ľudí. Keď začne hrať orchester a okolo teba stoja ďalší speváci, ktorí ťa podporujú, obavy zmiznú a spievaš, ako by si to robil celý život.“

Členovia zboru nacvičujú piesne bez nôt, aby sa mohli zapojiť aj laici bez hudobného vzdelania. „Prvé nácviky bývajú ešte trochu neisté, no už po pár skúškach prichádza moment, keď sa zrazu všetci „chytia“ a zaznie mohutná melódia. Človek má v tej chvíli zimomriavky a už tuší, že na koncerte to bude pecka,“ vraví jeden zo spevákov.

Spevokol vedú Mark a Amy Chaseovci, pôvodom z USA. Mark vedie skúšky v slovenčine a jeho humor a nadšenie vytvárajú priateľskú atmosféru, kde každá chyba je len ďalším krokom k úspechu. Jedna z jeho obľúbených hlášok po nepresnej interpretácii skladby je: „Bolo to krásne... ale má to byť úplne inak!“ – čo vždy vyvolá výbuch smiechu.

Hudba tu lieči a spája. „Hoci nie som veriaca, piesne mi nesmierne pomáhajú. Ak mám problém alebo obavy, jednoducho si zaspievam a všetko sa zrazu zlepší,“ hovorí Soňa, jedna zo speváčok. „Bola to radosť – celé, od začiatku do konca,“ pridáva sa Ľubica. Ďalší členovia potvrdzujú, že ich spev v BSG núti uvažovať o veciach hlbších, ako sú každodenné starosti, a mnohým z nich dal gospel nový pohľad na život.

Prečo je BSG také obľúbené? Možno preto, že nie je len o hudbe. Na každom nácviku niekto rozpráva svoj životný príbeh, silný moment, ktorý ho zmenil. „Je to ako taká veľká rodina. Ľudia sa tu otvorene delia o svoje životy, a to ti dodá energiu,“ zhodujú sa speváci. Tínedžerka Danny, ktorá sa tiež zaradila k sólistom, to potvrdzuje: „Napriek nervozite som si svoje sólo užila naplno. Možno preto, že BSG je ako rodina – mám v zbore už päť „adoptívnych matiek” ktoré pri mne po celý čas stáli.“

Tohtoročný adventný repertoár BSG prináša nielen gospel, ale aj prvky jazzu, rapu, orientálnej muziky či vianočnej klasiky. Rôznorodosť a žánrová pestrosť robí z vystúpení speváckeho zboru Bratislava spieva gospel koncerty plné energie, prekvapení a hĺbky, čo je ideálne pre všetky vekové skupiny. Koncerty sa uskutočnia 30. novembra a 1. decembra vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.



Vstupenky sú dostupné v sieti Predpredaj.sk

