PACI PAC vyráža na česko-slovenské turné!

(Zdroj: Branislav Waclav)

Počas tohto špeciálneho 55-minútového predstavenia sa publikum stretne so známymi hrdinami z videoklipov PACI PAC, ktorí prinesú okrem hudobného zážitku aj množstvo vtipných a interaktívnych momentov. Deťom určite rozžiaria oči obľúbené pesničky ako „Slon,“ „Ťapi Ťap,“ či „Traktor,“ ktoré sú už dlhodobo stálicami v repertoári PACI PAC. No tento rok sa diváci môžu tešiť aj na úplné novinky – pesničky „Prilba“ a „SOS My chceme jesť,“ ktoré určite zapadnú do playlistu ich najväčších hitov.

Okrem samotného predstavenia PACI PAC prinesie so sebou aj malé prekvapenie pre všetkých najmenších návštevníkov. Každé dieťatko, ktoré sa zúčastní predstavenia, dostane zdravé a chutné mliečko Brejky, čo je tradičným milým gestom tejto dvojice pre svojich fanúšikov. Rodičia a deti sa tiež môžu tešiť na spoločnú fotogramiádu po koncerte, kde budú mať možnosť odfotiť sa so svojimi obľúbenými postavičkami na pamiatku tohto výnimočného dňa.

(Zdroj: Branislav Waclav)

Turné PACI PAC bude okrem hudby plné tanca, hier a zábavných aktivít, do ktorých sa zapoja aj rodičia. Toto predstavenie je navrhnuté tak, aby poskytlo deťom komplexný zážitok – nielen hudobný, ale aj kreatívny a výchovný. Deti sa budú nielen baviť, ale zároveň sa naučia nové pesničky, pohybové aktivity a prežijú jedinečný moment s ich obľúbenými rozprávkovými hrdinami.

Pre všetkých fanúšikov je už teraz pripravený harmonogram vystúpení, ktoré PACI PAC odohrajú na Slovensku a v Česku počas novembrového turné:

Turné PACI PAC 2024:

9.11. – Spišská Nová Ves, Kino Mier

10.11. – Brno, Dom kultúry Rubín

16.11. – Ivanka pri Dunaji, Inspiro

17.11. – Liptovská Osada, Gothal

19.11. – Malacky,kino Záhoran

23.11. – Bratislava, DK Lúky

24.11. – Praha, KC Novodvorská

30.11. – Bardejov, kino Žriedlo

30.11. – Levoča, kino Úsmev

Vstupenky:



Turné Paci Pac Slovensko

Vstupenky Praha

Vstupenky Brno

Neváhajte a pripojte sa k veselému turné PACI PAC a zažite nezabudnuteľnú šou, ktorá očarí nielen deti, ale aj dospelých. Tento jesenný program je skvelou príležitosťou na rodinný deň plný radosti, tanca a spoločne strávených chvíľ s deťmi, ktoré si domov odnesú nielen krásne spomienky, ale aj chuť objavovať nové dobrodružstvá.

