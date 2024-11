Vymyká sa ti hazard spod kontroly? Pozri, ako sa lepšie ochrániť

(Zdroj: Inštitút pre zodpovedné hranie)

Hazardné hry sú pre mnohých ľudí obľúbenou voľnočasovou aktivitou. Nie je na tom nič zlé, veď každý má právo slobodne si vybrať ako bude tráviť chvíle oddychu. Podstatné je, aby tento typ zábavy časom neprerástol do problému, ktorý môže začať negatívne ovplyvňovať osobný, rodinný alebo pracovný život.

Ako účinná prevencia proti rizikovému hraniu môžu poslúžiť základné pravidlá, tzv. desatoro zodpovedného hráča, vďaka ktorým môže tvoje hranie zostať vždy bezpečné.

Nástroje sebaobmedzenia

Ak máš pocit, že tvoje hranie začína prerastať hranice bezpečného hrania, môžeš svojho poskytovateľa požiadať o nastavenie sebaombedzujúcich opatrení. Všetci licencovaní poskytovatelia hazardných hier na Slovensku ti to zo zákona umožnia. Takto si môžeš nastaviť buď maximálnu výšku celkových stávok alebo maximálnu kumulatívnu výšku prehier za kalendárny mesiac. Ide o pomerne účinné opatrenie, pretože poskytovateľ ti potom už nesmie umožniť účasť na kurzových stávkach ani iných hazardných hrách, ak by to malo viesť k nedodržaniu nastavených opatrení. Nastavené obmedzenia si pritom môžeš sprísňovať alebo zvoľňovať, platí však, že tak môžeš urobiť len raz za kalendárny mesiac. Avšak pozor, nič z tohto ti neumožnia nelegálni prevádzkovatelia hazardu, ktorým sa aj z tohto dôvodu, ako aj ďalších rizík, treba dôsledne vyhýbať.

Aj napriek uvedeným ochranným opatreniam sa prakticky v každej spoločnosti nájde malá skupina ľudí, obvykle 3 % dospelej populácie, ktorí si svoje hranie nedokážu ustrážiť. Ak k nim patríš alebo si myslíš, že k tomu smeruješ a chceš túto situáciu riešiť, môžeš požiadať Úrad pre reguláciu hazardných hier o zápis do registra vylúčených osôb. Po zápise do registra ti už poskytovatelia, rovnako ako všetkým osobám zapísaným v registri, nesmú umožniť účasť na hazardnej hre.

Skutočné príbehy bývalých gamblerov

Závislosť na hazardných hrách si vyberá daň nielen na samotných jednotlivcoch, ale aj ich partnerkách, či celých rodinách. Hovoria o tom aj bývalí rizikoví hráči vo videodokumente, ktorý bol vytvorený v rámci projektu Zodpovedné hranie. S podporou spoločností Tipsport, Fortuna a Niké je cieľom projektu preventívne brániť nárastu problémového hráčstva a zároveň upozorniť na význam dodržiavania pravidiel bezpečného hrania.

