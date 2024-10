Zrak mladých v ohrození: Viac ako 40 % bdelého času strávia sledovaním obrazoviek

(Zdroj: Neovízia)

Trávite pracovný aj voľný čas pred obrazovkou počítača, televízora či mobilného telefónu ? Zarábate si, okrem iných zdravotných problémov, aj na ťažkosti so zrakom.

Viaceré zahraničné štúdie ukazujú, že najviac času pred obrazovkami trávia tínedžeri a generácia Z. Strávia pri nich o hodinu dlhšie ako je celkový svetový priemer a denne sa obrazovkám venujú skoro 8 hodín. Oftalmologička z renomovanej Očnej kliniky NeoVízia, MUDr. Adriana Smorádková, vysvetľuje nielen ako nadmerné sledovanie obrazoviek škodí zraku, ale aj ako riešiť už existujúce dioptrické chyby.

Čo je zábavné, nemusí byť pre nás aj zdravé

Čo tam toľko robia? Pracujú či študujú za počítačom, sledujú filmy a seriály na streamovacích platformách či YouTube, hrajú hry, trávia čas na sociálnych sieťach pozerajúc krátke videá, surfujú na internete a píšu si s priateľmi. Takáto zábava je však obrovskou záťažou pre oči. „Dlhodobé sledovanie obrazovky na úkor pozerania sa do diaľky, vedie k postupnej strate prirodzenej schopnosti oka zaostrovať na rôzne vzdialenosti. Postupne dochádza k zhoršeniu či vzniku dioptrickej chyby – oko sa stáva krátkozraké a človek má problém vidieť ostro do diaľky. Modré svetlo na obrazovkách môže navyše spôsobiť problémy so spánkom, bolesti očí a hlavy, rozmazané videnie, ale aj syndróm suchého oka,“ varuje skúsená očná lekárka MUDr. Adriana Smorádková.

Prečo obrazovky predstavujú zdravotné riziko pre oči?

Nielen zábava ale aj štúdium, alebo viaceré povolania si v dnešnej dobe od nás vyžadujú čím ďalej tým viac času za obrazovkou. Počítače a telefóny sa stali neoddeliteľnou súčasťou modernej doby a sú kľúčové pre komunikáciu. Dlhé, sústredené pozeranie na obrazovku akéhokoľvek digitálneho zariadenia však neprimerane namáha oči. „Pri sledovaní obrazovky sa nám šesťnásobne zníži počet žmurknutí za minútu, oko je dlhšie odkryté, nechránené slzným filmom a osýcha. Navyše, oko sa sústreďuje len na jeden bod na obrazovke, čo spôsobuje svalovú únavu oka. V dôsledku toho začne človek pociťovať suchosť, pocit piesku, bolesť, tlak či napätie v očiach, objavuje sa začervenanie, rezanie, pálenie či rozmazané videnie, spomalenie zaostrovania a aj bolesť hlavy,“ vysvetľuje MUDr. Smorádková. Dlhodobé namáhanie zraku ďalej negatívne vplýva napríklad na kvalitu spánku a následne aj na celkové fungovanie organizmu.

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Neovízia)

Takmer každý tretí mladý človek je krátkozraký

Krátkozrakosť, odborne myopia, je dioptrická očná chyba, ktorá spôsobuje zhoršené videnie do diaľky. Vrodená či nesprávnymi návykmi získaná krátkozrakosť je najčastejšou očnou chybou u mladých. Diagnostikuje sa u viac než 30 % ľudí a ich počet neustále rastie. „Zhoršené videnie do diaľky ovplyvňuje život človeka počas školskej dochádzky a štúdia, ako aj pri vrcholovom a rekreačnom športe, pri šoférovaní, pri voľnočasových aktivitách, aj v osobnom živote. Ak má však pacient dioptrie ustálené, jeho dioptrickú chybu je možné úplne odstrániť bezpečnou a bezbolestnou laserovou operáciou,“hovorí MUDr. Smorádková.

Lepší zrak, lepší život

Laserové operácie očí sú bezpečným a trvalým riešením pre všetkých, ktorí si chcú užívať život, pracovať, športovať a nechcú sa pritom nechať obmedzovať okuliarmi či kontaktnými šošovkami. „V NeoVízii máme tie najmodernejšie a najšetrnejšie laserové metódy, ktoré v súčasnosti existujú. Pri oboch typoch, NeoLASIK HD a NeoSMILE PRO sa využíva femtosekundový laser, ktorý zabezpečuje rýchly a bezpečný priebeh operácie, a zároveň bezbolestný pooperačný stav. Pacient po operácii pociťuje len mierne rezanie a pálenie trvajúce 3-4 hodiny a už na druhý deň sa môže vrátiť k svojmu bežnému životu,“ vysvetľuje MUDr. Adriana Smorádková.

Kedy je ten správny čas na laserovú operáciu?

Očná chyba sa ustáli spravidla medzi 20. a 25. rokom života v súvislosti s ukončením rastu a jej stupeň sa viac menej nemení. „Práve po ustálení dioptrií je vhodný čas absolvovať laserovú operáciu očí. Dioptrická chyba vhodná na laserovú operáciu sa pohybuje od cca +2 do -10 dioptrií a môže byť kombinovaná aj s odstránením astigmatizmu. Astigmatizmus je cylindrická očná chyba, pri ktorej je rohovka nerovnomerne zakrivená. To znižuje zrakovú ostrosť nielen do diaľky, ale znemožňuje aj rozoznávanie detailov. Ide o pomerne rozšírenú diagnózu a mnohí pacienti o nej často ani netušia,“ uzatvára MUDr. Smorádková.

-reklamná správa-