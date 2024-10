Filip Jančík - Filmová hudba naživo, ako nikdy predtým! Prináša vianočné koncerty s veľkolepým finále v Bratislave. Pridáva ďalšie koncerty!

(Zdroj: Archív Filip Jančík)

Tento talentovaný hudobník je vyhľadávaným a uznávaným umelcom nielen pre svoje hudobné majstrovstvo, ale taktiež pre neuveriteľnú dávku kreativity. Jeho koncerty tak bývajú hudobným, ale i vizuálnym a silno emotívnym zážitkom, ktorý v divákoch zotrvá ešte dlho po koncerte. Inak tomu nie je ani v prípade tých vianočných. Filipova vianočná šou pritiahne každý rok tisíce fanúšikov, pre ktorých sa stala neodmysliteľnou súčasťou blížiacich sa sviatkov.

Vianočné turné s novým programom

Filip Jančík navštívi so svojou šou filmovej a vianočnej hudby pod názvom Dokonalé Vianoce celkovo 13 miest na Slovensku, pričom v mnohých z nich už hlásia vypredané kapacity. Po slovenskom turné bude pokračovať v Českej republike, aby jeho koncerty mohli zažiť aj zahraniční priaznivci, ktorí si ich doslova vyžiadali po huslistovom vôbec prvom turné po českých mestách na jar tohto roka. „Milujem tie nadšené tváre fanúšikov v hľadisku. Tešia ma aj stovky pozitívnych správ či komentárov, ktoré mi fanúšikovia zanechávajú na sociálnych sieťach po koncertoch. Nie je nič krajšie, keď môžete v ľuďoch zanechať krásnu emóciu na dlhý čas,“ hovorí Filip Jančík a jedným dychom dodáva: „Napriek tomu, že odohrám i piesne, ktoré sú z mojich koncertov dobre známe, vždy do nich pridávam aj čosi nové, o čo sa chcem s ľuďmi podeliť.“

Nový program, obľúbené skladby a sviatočný duch

Šou Filipa Jančíka patrí medzi najžiadanejšie vianočné zážitky Slovákov a jeho vystúpenia sa pre mnohých stali každoročnou (pred)sviatočnou tradíciou. Tento rok prinesie fanúšikom nové skladby a aranžmány známych vianočných melódií, ako i kultové filmové a rozprávkové piesne. „Koncerty pripravujeme trištvrte roka vopred. Ich odohranie je už len vyvrcholením obrovského množstva príprav počas roka. Vianočné skladby počúvam už od augusta,“ prezradil Jančík, ktorý s tímom spolupracovníkov dolaďuje v týchto dňoch posledné detaily. Pre veľký záujem sa rozhodol pridať ďalších 11 koncertov, čím reflektuje na enormný dopyt po svojich vystúpeniach práve v našich končinách, keďže ako umelec s medzinárodným renomé trávi veľkú časť roka v rôznych kútoch sveta.

Nové skladby a ikonické melódie

Ako je u Jančíka zvykom, do každého vystúpenia vkladá maximálnu energiu a spolupracuje s tými najväčšími profesionálmi, a inak tomu nebude ani tento rok. Fanúšikov čaká pestrý, vynovený repertoár plný skladieb z klasických československých filmov a rozprávok, ktoré roky oslovujú všetky generácie. V programe nebudú chýbať nadčasové melódie z filmov Perinbaba, Pyšná princezná či Tri oriešky pre Popolušku, ktoré bezpochyby rozprúdia emócie i poriadnu dávku nostalgie u nejedného diváka.

Okrem toho sa môžete tešiť aj na silné momenty s melódiami zo svetovej filmovej tvorby: skladby z Pirátov z Karibiku, Gladiátora,Pána prsteňov, Sám doma, či epickú hudbu zo seriálu Game of Thrones. Pre mladšie publikum je zas pripravená nádielka Disney hitov, ako je napríklad Shrek, ktoré potešia rovnako deti aj ich rodičov.

Už len pár voľných vstupeniek

Vypredané sály na Slovensku a v Čechách svedčia o tom, že šou Filipa Jančíka zanecháva v divákoch hlboký dojem. Vstupenky na turné sú dostupné na portáli predpredaj.zoznam.sk, no záujemcovia by mali konať rýchlo, pretože lístky sa rýchlo míňajú a niektoré mestá už hlásia vypredané miesta. Nepremeškajte tak šancu užiť si nezabudnuteľný vianočný večer s najznámejším slovenským huslistom a ponorte sa do sviatočnej nálady, ktorá nás všetkých priblíži k vianočnému pokoju a radosti. Filmová hudba naživo v podaní Filipa Jančíka je zážitkom, aký na Slovensku nemá obdobu. Zastávka v bratislavskej Incheba Expo Aréne s majestátnou scénou a svetelnou show, kde Filip Jančík odohrá večer filmovej hudby tesne po novom roku, bude jedným z hlavných magnetov jeho nadchádzajúceho turné.



