Juraj Hnilica prichádza s úvodnou piesňou ku životnému koncertu

Známy spevák a skladateľ z Turca Juraj Hnilica zažíva intenzívny rok, kedy sám tvrdí, že si plní svoje tajné sny. Pozýva svojich fanúšikov zažiť spoločne jeho životný koncert v spojení so symfonickým orchestrom. Však, ešte predtým prináša svojím fanúšikom menšiu ochutnávku v podobe novej piesne s názvom „V sebe lásku stretnúť“.

„Pieseň je v podstate prvotinou medzi aranžami, ktoré som mohol počuť od dirigenta a skladateľa Varhana Orchestroviča Bauera, kterého som oslovil, aby moje piesne zaranžoval pre symfonický orchester. Som nesmierne poctený, že Varhan prijal moju ponuku a tento český skladateľ, ktorý je jeden z najhranejších skladateľov klasickej hudby v zahraničí spracoval moje piesne do tejto podoby. Postupne sa do tohto procesu zapojil aj ďalší skvelý skladateľ a dirigent Dominik Svobody.“

„Pieseň „V sebe lásku stretnúť“ sme nahrávali so žilinským komorným orchestrom v ich nádhernej sále domu umenia Fatra. Bol to silný zážitok, ktorý mi odovzdal veľkú skúsenosť, za čo som veľmi vďačný. Text ku skladbe napísala Soňa Sajenková Doróková, ktorá mi na jednej akcii len tak podarovala svoju básnickú zbierku. Ako som si ju čítal, padol mi do oka jej text a vznikla pieseň. Soňa je autorkou aj niektorých piesní Márie Čírovej.“

Samotný koncert, ktorý sa uskutoční 7.12.2024 v Národnom dome v Martine sa vypredal v krátkom čase a tak bolo pridané druhé predstavenie v ten istý deň, na ktorý sa lístky taktiež veľmi rýchlo míňajú.

„Bude to veľkolepé a verím, že spoločne s fanúšikmi zažijeme nezabudnuteľný, symfonický večer. Veľmi sa teším z toho, že samotné piesne ktoré odznejú, aranžovali dvaja skvelí skladatelia na českej scéne a možeme sa tak tešiť na veľmi pestrý zážitok. Orchester bude zložený z členov Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a dirigentskú taktovku bude držať priamo Varhan Bauer. Dávame si záležať aj na príprave celého pódia a vizuále koncertu. Určite sa oplatí prísť.“ dodal spevák.

