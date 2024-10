Milo Suchomel uvádza svoj exkluzívny orchester na 13tom ročníku Gypsy Jazz Festivalu

(Zdroj: Patrick Marek )

Pozvanie ako sólista prijal aj svetovo uznávaný francúzsky saxofonista Baptiste Herbin, ktorý ohuruje publikum bravúrnou virtuóznou technikou, originálnym tónom a veľkou dávkou muzikality.



Orchester tvoria aj renomovaní domáci ako aj zahraniční hudobníci.

Z domácich sa predstaví vynikajúci slovenský jazzový klavirista Klaudius Kováč a tiež vyhľadávaný český kontrabasista a basgitarista Josef Fečo

Milo Suchomel orchestra vám zahrá originálne skladby, ktoré skomponoval a zaranžoval Milo Suchomel. Bude to pestrá prechádzka jazzom, funkom, filmovou hudbou až po world music. V premiére zaznie aj najnovšia Milova skladba - Only You can whisper, my dear Benny, ktorou si uctil nedávno zosnulú jazzovú a skladateľskú legendu Benny Golson /USA/ Spomienka je o to silnejšia, že to bol práve Benny Golson, ktorý spoločne s Milom vystúpil na prvom ročníku Gypsy Jazz Festivalu v Bratislave v roku 2011.

Orchester má za sebou aj spoluprácu s prestížnym baletným choreografom Borisom Eifmanom, keď v roku 2015 nahrali komplet hudbu v Slovenskom Rozhlase pre baletné predstavenie Up and Down, ktorá mala premiéry v Londýne, Petrohrade, Paríži a New Yorku.



Medzi veľké úspechy tohto telesa patrí nahrávka vianočnej skladby Hviezda zázračná , ktorú naspievala americká finalistka známej speváckej súťaže The Voice USA - Ali Caldwell .

Slovenskú verziu naspieval Marián Čekovský.

Tento orchester sprevádzal na festivale počas uplynulých ročníkov také svetové hudobné legendy , ako Benny Golson, Bill Evans, Rick Margitza, Roby Lakatos, Tim Armacost, Justin Faulkner, Monika Lakatos, Melanie Bong a mnoho ďalších.

Z domácich interpretov spomenieme - Peter Lipa, Kristína Mihaľová, Marián Čekovský, Cigánski diabli a mnohí iní.



Ak si chcete vychutnať atraktívnu a kvalitnú hudbu tak vás srdečne pozývame do Slovenského rozhlasu, štúdio č. 1 na 13. ročník Gypsy Jazz festivalu.

Vstupenky sú dostupné v sieti Predpredaj.sk

