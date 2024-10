YES vám pomôže vyjadriť sa šperkami

(Zdroj: YES )

Šperky a ozdoby obdivujeme od nepamäti a sú pomyselnou niťou, ktorá sa vinie mnohými generáciami a aj životom každej jednej z nás. Vnímame ich ako nepísaný denník, zhmotnenie emócie alebo udalosti, ktorá sa vynorí pri pohľade na každý konkrétny kus – a príbeh za ním poznáme často len my sami.

Spoločnosť YES nie je žiadnym nováčikom. Na zahraničných trhoch pôsobí už 40 rokov a na ten slovenský prišla s inšpiratívnym predsavzatím, ktorým zaujala už vo svetových kampaniach. Jej cieľom je oslabiť moc stereotypov a predstaviť sa verejnosti ako značka, ktorej záleží na celospoločenských témach súvisiacich so ženskosťou, ženami a ich schopnosťou meniť svet k lepšiemu.

Každý môže povedať svoje YES

Okrem toho, že chce a má čo ponúknuť každej žene – v predajni nájdete strieborné šperky ale aj zlato a drahé kamene – ponúka aj možnosť nájsť si v širokom sortimente zahŕňajúcom náušnice, prstene, náramky či náhrdelníky niečo, čo vystihne originálny štýl a postoj každej budúcej majiteľky.

S ladením a dolaďovaním šperku k osobnosti v deň otvorenia predajne pomáhala zákazníčkam, influencerkám a zástupcom médií módna stylistka a konzultantka Andrea Ziegler, od ktorej sme zistili, čo je IN, čo OUT a ako si vybrať šperk tak, aby s nami harmonizoval.

Aký je podľa vás aktuálny trend v zdobení sa šperkami?

Trend nehrá až takú významnú úlohu ako schopnosť prispôsobiť šperk konkrétnej osobnosti. A to nie len jej výzoru, podtónu pleti a typu, ale aj charakteru. Niektoré ženy vedia nosiť masívnejšie šperky, iné jemnejšie a oboje je krásne, keď šperk s konkrétnou ženou harmonizuje.

Ako odhadnem, či mi bude viac pasovať striebro alebo zlato?

Dobrou pomôckou je farebná typológia. Už ste určite počuli o jesennom, zimnom, jarnom a letnom type. Jesennému a jarnému typu, ktorý sa označuje aj ako teplý typ viac pristanú šperky z kovu v teplom odtieni – teda zlato. S letným a zimným tipom viac harmonizuje studený odtieň kovu – teda striebro a platina. To isté platí aj v prípade, keď si budete vyberať šperk s kameňom- teplé odtiene kameňov pristanú jarnému a jesennému typu, studené odtiene vyzerajú lepšie na letnom a zimnom type.

Je aj šperk, farba či kameň, ktorý by sa dal považovať za univerzálny?

Perly pristanú takmer každému typu. Rovnako ružové zlato, ktoré v teplejšom odtieni pristane jarnému a jesennému typu, chladnejšie variácie ružového zlata zas vyzerajú výborne na letných a zimných typoch.

Platí ešte stále staré známe, že zlato a striebro by nemalo byť spolu v jednom stylingu?

Francúzka by si to naraz na seba nedala.:) Ak chcete kombinovať šperky studených a teplých farieb, riaďte sa jednou radou: Bližšie k pleti majte vždy šperk, ktorý harmonizuje s tým, aký ste typ podľa farebnej typológie.

Otvorením predajne hostí sprevádzala aj televízna a rozhlasová moderátorka Barbora Krajčírová, ktorej sme sa spýtali na jej vzťah k šperkom: „Budovala som si ho od teenagerských čias, začala som bižutériou, ktorá bola cenovo dostupná. Teraz, pred štyridsiatkou si už vyberám zväčša jednoduchšie šperky, no z trvácnejších kovov. Tu v YES som si našla jeden prsteň, ktorý sa mi veľmi páči – a myslím, že so mnou pôjde aj domov. Vyzerá trochu ako obrúčka a je ozdobený kameňmi. Dozvedela som sa, že striebro v YES je ošetrené ródiom, čo mu pomáha dlho si udržiavať krásny lesk a robí ho odolnejším.“

Reč, ktorej ženy rozumejú

Značka ambiciózne a dynamicky rozširuje svoju prítomnosť na medzinárodnej scéne a po úspechu viac, ako 200 predajní v susednom Poľsku dobýva aj Česko a Slovensko: „Slovenský trh považujeme v predaji šperkov za veľmi zaujímavý. Dúfame, že sa Slovákom naše šperky a hodnoty za našou značkou budú páčiť.“ Justyna Lach, Global Marketing Director.

YES aj slovenským zákazníkom vo svojich siedmich predajniach ponúka desiatky jedinečných kolekcií šperkov vrátane Pavoni, Queen B, Midnight, La Prima, Zodiak a Eclipse. „Naše prvé predajne boli prijaté s veľkým záujmom, je jasné, že šperky YES sa páčia. Aj preto chceme do konca tohto roka otvoriť ďalšie predajne YES.“ Edyta Rosinska-Nuoska, Country Manager SK/CZ.

Najnovšia sa už teší z prvých zákazníkov v bratislavskom nákupnom komplexe Nivy centrum.

