Zľava 100 € na spotrebiče: V PLANEO cez víkend ušetríte na všetkom!

Základné spotrebiče sú neoddeliteľnou súčasťou každej domácnosti. Ak práve zvažujete ich kúpu alebo modernizáciu, tento víkend od piatka 16. augusta do nedele 18. augusta je ideálnou príležitosťou. Poďme sa pozrieť čo teraz kúpite v PLANEO a na planeo.sk výrazne lacnejšie.

Chladnička s mrazničkou

Srdce každej kuchyne. Kvalitná chladnička udrží vaše potraviny čerstvé a mraznička vám umožní uchovať sezónne plody, výhodne nakúpené potraviny alebo aj zákusky na dlhé zimné mesiace. V PLANEO nájdete široký výber chladničiek s mrazničkou, ktoré ponúkajú moderné funkcie, ako je úspora energie alebo beznámrazová technológia.

Chcete ušetriť? Náš tip je chladnička s mrazničkou energetická trieda A+++.

Náš tip: Doprava Premium

Pri nákupe veľkých spotrebičov využite bezstarostnú kompletnú službu Doprava Premium. Spotrebič vám domov nielenže prinesú, ale ho aj nainštalujú, odnesú odpad a ak chcete, vezmú na ekologickú likvidáciu aj starý spotrebič.

Práčka a sušička

Ťažko sa žije bez práčky a v sušičke sa suší oveľa pohodlnejšie, ako na vešiakoch, porozťahovaných po byte alebo na sušiaku, kde vám farby vyťahá slnko. Teraz môžete získať spoľahlivé práčky a sušičky od popredných značiek za zvýhodnené ceny a ušetriť tak nemalé peniaze (ale sa pozrite konkrétne na našu ponuku pre lacné práčky.)

Náš tip:

Práčky Philco so systémom množstevnej automatiky optimalizujú spotrebu energií podľa množstva a druhu pranej bielizne. Senzoricky riadené sušičky zas patria k najúspornejším na trhu. Alebo si vyberte spojenie práčky a sušičky s označením PLWDSI 86 King v extra úzkom prevedení len 48 cm s 10-ročnou zárukou na motor.

(Zdroj: Philco)

Výbava pre žiakov a študentov

V PLANEO nájdete všetko, čo váš školák a študent potrebuje pre svoju prácu. Od kvalitných doplnkov k počítačom, ako sú myši, klávesnice či slúchadlá až po štýlové školské batohy a kancelárske kreslá od značky Yenkee. Vďaka širokému výberu elektroniky a príslušenstva Yenkee môžu vaši školáci pracovať efektívne a pohodlne, a to všetko teraz so zľavou až 20 %. V PLANEO sú k dispozícii so zľavou aj notebooky, tablety a ďalšie potrebné technológie pre úspešný štart do nového školského roka.

(Zdroj: Yenkee)

Mikrovlnná rúra

Ideálny pomocník na rýchle ohriatie jedla, rozmrazovanie alebo dokonca prípravu jednoduchých pokrmov. Mikrovlnky z PLANEO sú neoddeliteľnou súčasťou modernej kuchyne a teraz ich môžete kúpiť so zľavou, ktorá sa naozaj oplatí.

Náš tip: Predĺžená záruka

Prečo by ste sa mali uspokojiť s dvojročnou zárukou, keď môžete mať garantovaný profesionálny servis a ďalšie výhody oveľa dlhšie? Informujte sa o možnosti predĺženia záruky, skúsení predavači vám poradia.

Vysávač

Čistota v domácnosti je základom pohody. Vysávač je neoceniteľným pomocníkom, ktorý sa postará o to, aby vaše podlahy a koberce boli vždy čisté a modernejšie modely dokonca vysávajú a mopujú zároveň. V PLANEO si môžete vybrať vysávače tyčové, robotické, podlahové, vreckové aj bezvreckové. S výberom vám ochotne poradia vyškolení predavači.

Náš tip:

Bezkáblový vysávač Sencor 9789 4v1 s mopom s LED osvetlením a výdržou až 70 minút. Vysáva koberce, podlahy, prach, štrbiny aj autosedačky. Poradí si aj so zvieracími chlpami a UVC svetlo zbaví povrchy baktérií.

Vysávač Sencor 9879 patrí k najvýkonnejším vo svojej triede. (Zdroj: Sencor)

Umývačka riadu

Ušetrite si čas a energiu, ktoré by ste inak strávili umývaním riadu. Umývačka riadu je investícia, ktorá sa vám vráti nielen v podobe čistého riadu, ale najmä v úspore času pre seba a rodinu. Využite víkendovú zľavu 10 % na všetko a zaobstarajte si ju za výhodnú cenu.

Náš tip:

So službou Okamžitá výmena si môžete bezstarostne vymeniť pokazený, nefunkčný tovar a okamžite obdržíte náhradu v podobe nového tovaru. Nemusíte teda čakať na vybavenie reklamácie a opravu zo servisu.

Využite okamžitú zľavu 100 € v PLANEO a na planeo.sk ešte dnes!

