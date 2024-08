Vyskúšajte si, aké to je viesť vlastný virtuálny obchod

Virálny Kaufland v GTAFiveM (Zdroj: Kaufland)

To všetko vďaka známemu reťazcu

Kaufland svoj zmysel pre humor už viackrát dokázal, teraz sa chce o vašu zábavu postarať ešte viac. Ako jeden z prvých potravinových reťazcov otvára svoju predajňu aj vo svete virtuálnej reality. Vybrať sa na zážitkové nákupy tak nebude žiaden problém, stačí, ak milujete GTAčko a máte mood FiveM. Táto hra si získala milióny fanúšikov po celom svete, ani Slovensko nie je výnimkou. A Kaufland má aj v prostredí počítačových simulácii poriadny náskok. Každého, kto nestratil chuť hrať sa a objavovať nepoznané, v multiplayerovej modifikácii FiveM okamžite vtiahne do svojho sveta.

„Človek si v GTA môže prejsť všetkým, čo by si v reálnom živote nemal príležitosť vyskúšať. Či už je to skok padákom, divoká naháňačka na motorkách alebo vedenie vlastného obchodu s potravinami,“ vysvetľuje svoj pohľad na hru skúsená gamerka a streamerka Eva Urbanová, známa pod prezývkou „kRAViiiCkA“. „Vstup do Kaufland sveta vnímam ako upokojujúci moment a zároveň splnenie si detského sna, keď sme sa ako deti hrali na predavačov v obchode a blokovali tovar. V tejto hre je tiež možné udržiavať čistú predajňu alebo manažovať spoluhráčov ako zamestnancov."

Online brigáda pre každého

Mladí ľudia, ktorí ešte nemajú žiadne pracovné skúsenosti, alebo všetci tí, ktorí rozmýšľajú o budúcej kariére v tejto oblasti, si môžu interaktívnym spôsobom vyskúšať, aké to je pracovať v Kauflande. A to doslova z pohodlia vlastnej izby. Spoločnosť neustále dáva šancu mladým talentom, a počíta aj s tým, že budúci riaditeľ predajne možno práve sedí za klávesnicou počítača.

Tip pre mladších hráčov

Kaufland už dávnejšie v spolupráci s IT expertmi vyvinul vlastnú online hru Kaufland World pre platformu Roblox, kde sa to len tak hemží ovocím a zeleninou, ale aj rôznymi prekážkami, úlohami a nástrahami, takže sa zabavia deti aj tínedžeri. A popri tom sa môžu naučiť zodpovednejšie zaobchádzať s jedlom, motivovať sa k cvičeniu, a tiež k zdravšiemu stravovaniu. „Po dohratí som mala aj ja chuť pripraviť si ovocné smoothie a ísť na bežecký pás,“ dodáva profesionálna hráčka E. Urbanová.

Digitálni sme aj pri bežných nákupoch

Moderné technológie nám majú uľahčiť život, šetriť čas, energiu i peniaze. Dobrým príkladom sú samoobslužné pokladne, kde ste vybavení za pár minút. Ich čaro objavili zákazníci Kauflandu už dávno a polovica z nich ich pri svojich nákupoch používa pravidelne. Vašu pozornosť si zaslúžia aj ručné skenery K SCAN, ktoré nájdete pri vstupe do predajne. Tovar viac nemusíte vykladať na pokladničný pás, stačí ho pípnuť priamo v košíku a zaplatiť. Rýchlejšie a pohodlnejšie to v offline svete hádam ani nejde, možno je čas prejsť do toho digitálneho...

