Nezmeškajte najväčšiu rapovú párty roka: GLEB a jeho hit "SWIPE" na Tyršovom nábreží

Pripravte sa na najväčšiu rapovú párty leta! Párty powered by SWIPE prichádza na Tyršovo nábrežie už v piatok 26. júla 2024 a prinesie vám nezabudnuteľné zážitky a skvelú atmosféru. Ak si fanúšik rapu, tento festival jednoducho nemôžeš vynechať!

Hviezdy slovenskej rap scény

Pripravte sa na explóziu rapovej energie! V piatok 26. júla 2024 sa Tyršovo nábrežie premení na epicentrum najväčšej rapovej párty tohto leta - Party powered by SWIPE. Tento nezabudnuteľný festival prinesie to najlepšie zo slovenskej rapovej scény a ponúkne zážitky, na ktoré budete dlho spomínať.

Už od popoludnia vás čakajú energické vystúpenia talentovaných umelcov ako VI3E, Dušan Vlk + Temný Rudo a Fobia Kid. Títo rapoví majstri vás vtiahnu do víru hudby a svojimi textami a flowom vás dostanú na ďalšiu úroveň.

Hlavnou hviezdou večera bude GLEB, ktorý svojím jedinečným štýlom a hitom "SWIPE" rozpáli dav do varu. Ak poznáte jeho texty a dokážete stíhať jeho rýchly flow, nemôžete na tejto akcii chýbať. Bude to ideálna príležitosť ukázať, ako dobre zvládate GLEBove rýmy a zapadnete do pulzujúceho davu.

Festival zakončí dynamické duo Kewu & DJ Gäp. Ich mixy vás udržia v pohybe a zaručia, že energia festivalu vydrží až do 22:00. Tento večer bude pre všetkých milovníkov rapu absolútnou povinnosťou a určite si ho maximálne užijú.

LINE UP je mimoriadne nadupaný:

16:00 VI3E

17:00 Dušan Vlk + Temný Rudo

18:00 Gleb

19:00 Fobia Kid

20:00 Kewu & DJ Gäp

Vidíme sa už 26. júla 2024 na Tyršovom nábreží pod Starým mostom v Bratislave.

Tento festival je stvorený pre všetkých fanúšikov rapu, ktorí túžia zažiť výnimočnú atmosféru a nekonečnú zábavu plnú rešpektu.

VOĽNÝ VSTUP do naplnenia kapacity podujatia. Nezabudnite prísť včas, aby ste si zabezpečili miesto a užili si skvelý večer.

