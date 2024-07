Aká je pravda o potravinách s logom Bio, Fairtrade či Rainforest Alliance?

Nákupy chceme mať všetci vybavené raz-dva. Či už si pomáhame zoznamom alebo tovar hádžeme do vozíka podľa aktuálnej chuti a hladu, na čítanie etikiet nemá nikto čas. A keď už si tých pár minút nájdeme, väčšinou sledujeme predovšetkým obsah cukru, tuku alebo soli. No pokiaľ vás zaujíma aj to, aký má daná potravina dopad na životné prostredie a či za ňu farmári alebo jej výrobcovia dostali riadne zaplatené, zamerajte sa na tieto logá.

Nakupovať „bio“ sa oplatí aj vám

Čo je na tých biopotravinách také špeciálne? Napríklad to, že sa pestujú a vyrábajú ekologickým spôsobom. Teda prirodzene a zároveň kontrolovane, aby sa zbytočne nezaťažovalo životné prostredie. V ekologickom poľnohospodárstve sa na rozdiel od toho obyčajného nepoužívajú agrochemikálie, chemické postreky alebo umelé hnojivá, zvieratá sa nesmú kŕmiť rastovými hormónmi, liekmi ani očkovať rôznymi antibiotikami.

Málokto tiež vie, že pri výrobe biopotravín je zakázané využívať potravinárske chemikálie. Nenájdete v nich umelé farbivá, sladidlá, aromatické či konzervačné látky. Bioprodukty navyše podliehajú prísnym kritériám skladovania a spracovania, aby bola zachovaná ich vysoká výživová hodnota. Certifikáciu získajú iba tie potraviny, ktoré splnia všetky stanovené kritériá.

Vedeli ste, že?

V Kauflande nájdete viac ako 400 bioproduktov, vrátane privátnej značky K-Bio. Známy reťazec ponúka široký sortiment kvalitných certifikovaných potravín, a to za výhodné ceny. Sezónne ovocie a zelenina, ale aj mliečne výrobky, detský sortiment či trvanlivé výrobky a nápoje, neobsahujú farbivá, chuťové zvýrazňovače ani umelé arómy. Pod červenou strechou kúpite bio produkty v rôznych kategóriách po celý rok.

Žabka, ktorá chráni pralesy

Organizácia Rainforest Alliance si pred viac ako tridsiatimi rokmi zvolila Listárku červenookú za svojho maskota. Tento jasnooký obojživelník sa vyskytuje v neotropických oblastiach a práve tam začali jej zakladatelia pracovať na ochrane tropických dažďových pralesov. Odvtedy táto pečať predstavuje medzinárodný symbol trvalej udržateľnosti.

Žabku najčastejšie nájdete na kakau, káve, vrátane miešaných kávových nápojoch K-To Go, čaji, citrusových plodoch alebo na banánoch. Ak ich mávate v košíku pravidelne, môžete si byť istí, že ľudia, ktorí sa podieľajú na ich pestovaní a spracovaní, dostanú za svoju prácu adekvátne zaplatené a nedošlo k porušeniu ich ľudských práv. Rovnako sa prihliada na ochranu lesov a vodných tokov a na zachovanie rozmanitosti rastlín a živočíchov na Zemi. To sú dobré dôvody, prečo uprednostniť nákup udržateľne pestovaných potravín, čo poviete?

Férové nákupy pre každého

V chudobnejších oblastiach Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky zvyknú mnohí obyvatelia pracovať v nevyhovujúcich podmienkach. Ohrozené bývajú aj najmenšie deti, ktoré namiesto štúdia svojim rodinám pomáhajú prácou. Systém Fairtrade v súčasnosti zamestnáva 1,9 milióna pestovateľov a pracovníkov a okrem iného sa zasadzuje o lepšie výkupné ceny pre drobných farmárov.

Káva, čaj, ovocné džúsy a víno, trstinový cukor, kakao, banány, ryža, obilniny, korenie, bavlna či kvety označené touto známkou boli vyrobené a vypestované férovým spôsobom. Fairtrade dáva ľuďom možnosť uživiť sa za dôstojných podmienok vlastnou prácou, zaisťuje spravodlivejšie obchodné podmienky, dodržiavanie ľudských a pracovných práv a v neposlednom rade zakazuje detskú prácu. No to nie je všetko, váš fairtradový nákup pomáha predchádzať nadmernému odlesňovaniu planéty a zhoršovaniu klimatickej krízy.

EKO fakty, ktoré treba poznať

Fairtrade ruže z Afriky majú nižšiu uhlíkovú stopu než tie európske.

Rezané fairtradové ruže nájdete v sortimente Kauflandu na celom Slovensku. V roku 2023 sa ich na Slovensku predalo 644 000 stoniek, čo je o tretinu viac oproti predchádzajúcemu obdobiu. Najväčší podiel na tom má práve tento reťazec. A stojí tiež za rastom predajov banánov s certifikátom Fairtrade, a to až o 144 percent na Slovensku aj v Čechách.

Pokiaľ patríte k milovníkom rýb, pri nákupe si nezabudnite všímať označenie MSC, teda Marine Stewardship Council. Toto logo je zárukou, že ryby pochádzajú z dobre spravovanej a udržateľnej rybárskej spoločnosti, ktorá bola certifikovaná nezávislým orgánom podľa environmentálnej normy MSC a teda boli ulovené v oblasti s udržateľným rybolovom, čo je dôležité pre ich zachovanie pre súčasné aj budúce generácie.

Nemenej dôležitým logom, ktoré by ste nemali prehliadnuť, je ASC (Aquaculture Stewardship Council), označuje totiž výrobky pochádzajúce z udržateľne obhospodarovaných rybích fariem.

Zodpovedné nákupy sa oplatia za každých okolností a v Kauflande sa na to môžete vždy spoľahnúť.

