VIDEO Jednoduchý TRIK pre každého: TAKTO udržíte doma žlté banány takmer celý MESIAC! Funguje na to aj šťava z ovocia

Trik, ako dosiahnuť, aby boli banány žlté aj po 26-tich dňoch (Zdroj: TikTok/@amycrosslegacy)

LONDÝN – Aj vy patríte medzi ľudí, ktorí si kúpia v obchode krásne žlté banány, no doma im po niekoľkých dňoch zhnednú a môžu ísť rovno do koša? Tento každodenný problém sa podarilo vyriešiť istej používateľke TikTok-u. Cez sociálne siete ukázala, že banány jej doma vydržali a nezhnedli takmer mesiac.

Banány patria aj na Slovensku medzi najpredávanejší sortiment spomedzi ovocia. Každý však vie, že keď si ich kúpime, doma dlho nevydržia. Do pár dní sa z nich stáva hnedá hmota s tvrdou vyschnutou šupkou, ktorá sa už nedá použiť ani do koláčov.

Toto pozná asi každý

Existuje však mnoho metód ako predĺžiť trvanlivosť tohto obľúbeného exotického ovocia. Jednou z nich je napríklad veľmi známy trik, kde "spoločnú" stonku obalíme lepiacou páskou, alobalom, alebo prípadne fóliou. Jednoducho ide o to, aby sa zamedzil prístup vzduchu do stonky. V niektorých domácnostiach to tak funguje aj dnes.

Nový trik pre viac druhov ovocia

Istá používateľka TikTok-u, Amy Crossová, však uverejnila ďalší skvelý trik, ktorý mnho ľudí vôbec nepozná. Jej video sa stalo virálnym. Do niekoľkých hodín malo už viac ako sto "lajkov". Pod profilom @amycrosslegacy je vidieť na videu do polovice olúpaný banán. Amy ho podrží v ruke a popritom poukazuje na vedľa položené uzavreté poháre.

V každom z nich je inak uskladnený banán. V jednom sú to typické kolieska, v druhom je banán rozrezaný ešte v šupke na tri časti, v treťom je olúpaný a rozrezaný tiež na niekoľko častí. V poslednom je celý banán v šupke rozrezaný na polovicu. Vo všetkých pohároch je očividne vákuum, pretože ako hovorí Amy, do nádob ich uskladnila pred 26-timi dňami.

"Čerstvé banány som nakrájala a vložila do pohárov, ktoré som následne uzavrela. V tejto chvíli majú 26 dní. Cieľom bolo prekročiť hranicu 12 hodín, no ako vidíte, podarilo sa mi ich udržať čerstvé takmer mesiac," hovorí Amy vo videu s tým, že tento trik sa dá použiť aj pri inom ovocí. Spomenula avokádo či jablká.

Ďalšie rady

Pokiaľ sa vám nechce krájať, Mirror odporúča skladovať ovocie v tieni na chladnom mieste. Konkrétne banány by sa mali uchovávať pri teplote do 12 stupňov Celzia. Čím je prostredie teplejšie, tým rýchlejšie dozrievajú. Dokonalá je preto slabo osvetlená miestnosť bez priameho slnečného žiarenia.

Pokiaľ ste už banány olúpali a nechcete, aby vám zhnedli, odporúča sa ich pokvapkať citrónovou alebo ananásovou šťavou. Následne sa dajú konzumovať ako súčasť ovocných šalátov.