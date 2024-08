Škandál na letnom tábore! Deti dostali za odmenu krovky... Keď ich rozbalili, všetci zostali v ŠOKU

Počas výletu v Krakove sa deti s vedúcimi letného tábora rozhodli ísť do obľúbenej kaviarne. Dostali tam za odmenu sladkosti - tradičné poľské krovky - ktoré vzali a na druhý deň ráno rozdali deťom. Nikto z nich však nečakal, že tieto nenápadné sladkosti sa stanú zdrojom kontroverzie, informuje poľský portál Fakt.

Pravda vyšla najavo, keď sa jedno z dievčat, zaujaté nápisom na obale cukríkov, obrátilo na svojho učiteľa. "Keď sme si prečítali text vnútri balenia sladkosti, onemeli sme," oznámil jeden zvedúcich. Ukázalo sa, že vo vnútri balíkov sa nachádzali slogany, ktoré rozhodne neboli vhodné pre deti a obsahovali vulgarizmy i obsah pre dospelých.

(Zdroj: Getty Images)

Ihneď sa spustilo pátranie po tom, kto za to nesie zodpovednosť - či kaviareň, organizátori alebo výrobca kroviek. Výrobca cukroviniek tvrdí, že ide o špeciálny rad produktov určený len pre dospelých. "Tieto cukríky by sa v žiadnom prípade nemali dávať do rúk deťom," uviedol zástupca spoločnosti.

Manažér kaviarne, kde bola detská hra dokončená, zasa tvrdí, že za odovzdávanie cien nezodpovedali. "Organizátor akcie z externej spoločnosti sponzoruje ceny a môže si ich zakúpiť v našej predajni," vysvetlil. Dodal však, že krovky s kontroverznými sloganmi sú špeciálne označené a predávajú sa len dospelým.