Afrika, Amerika, Austrália, Ázia a Európa za 23 dní: Na ceste okolo sveta spoznáte tie najväčšie krásy 5 svetadielov

(Zdroj: CK Leonardo)

Premýšľali ste niekedy nad tým, čo všetko sa dá stihnúť za 23 dní? Ak áno, určite vám napadlo množstvo vecí, no precestovať svet medzi nimi s veľkou pravdepodobnosťou nebolo. Zdá sa vám to nemožné? Cestovná kancelária Leonardo vám so svojou cestou okolo sveta dokáže presný opak.

Svetový unikát v Európe

Celá dvadsaťtri dňová cesta okolo sveta začína v Európe, presnejšie v Prahe alebo Bratislave, odkiaľ sa vydáte do Portugalska. Tu zažijete poldenný výlet v prímorskom mestečku Nazaré, ktoré sa nachádza približne 1,5 hodiny od Lisabonu. Nazaré je známe svetovým unikátom – najväčšími morskými vlnami na svete, ktoré dosahujú až 26 metrov.

Exotická Afrika

Po úžasnom zážitku v Portugalsku sa presuniete na ďalší kontinent. Tentokrát to bude Afrika a spolu s ňou Kapverdské ostrovy, kde naberiete všetku stratenú energiu. Sami si zvolíte, či svoj voľný čas strávite slnením na pláži, kúpaním, hraním nejakých športov alebo absolvovaním fakultatívnych výletov.

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: CK Leonardo)

Netradičné zákutia Ameriky

Po krátkom, približne 6 a pol hodinovom lete, pristanete v brazílskom Rio de Janeiro, v ktorého uliciach strávite celý ďalší deň. Súčasťou prehliadky je aj návšteva Cukrovej homole a známej sochy Krista, odkiaľ získate krásne výhľady na celé okolie.

Nasledujúcich niekoľko dní zostanete na americkom kontinente, kde navštívite napríklad vodopády Iguazu. Tie sú charakteristické najmä svojou výškou, ktorá dosahuje neuveriteľných 82 metrov.

Ďalej sa môžete tešiť aj na hlavné mesto Čile známe pod názvom Santiago de Chile a hlavný obchodný prístav Valparaiso, ktorý je súčasťou svetového dedičstva UNESCO.

Zabúdať netreba ani na návštevu históriou opradeného Veľkonočného ostrova. Poldenná prehliadka začína v lokalite Ahu Vaihu s ôsmimi sochami moai a pokračuje k vulkánu Rano Raraku a k Ahu Tongariki s 15 moai.

Po niekoľkých dňoch chodenia po mestách a zaujímavých pamiatkach prichádza čas na oddych. Ten si vychutnáte vo Francúzskej Polynézii na ostrove Moorea.

Austrália a jej metropoly

Cesta okolo sveta pokračuje letom na štvrtý kontinent, ktorým je Austrália. Ako prvé navštívite mesto Auckland, kde sa pokocháte najvyššou stavbou krajiny Sky Tower. Po odpočinku na hoteli sa na ďalší deň vydáte na jeden z dvoch výletov – Rotoura alebo Waiheke.

Keď už budete v Austrálii, nesmiete rozhodne vynechať ani najkrajšie mesto na svete Sydney. Jeho spoznávanie začnete na slávnej austrálskej pláži Bondi Beach odkiaľ vás sprievodcovia nasmerujú k ďalším ikonám mesta ako Sydney Opera House alebo Harbour Bridge.

Unavilo vás celodenné chodenie po Sydney? Ničoho sa nebojte, na ďalší deň je naplánovaný ostrov Palau, kde okrem oddychovania nebudete musieť robiť nič iné.

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: CK Leonardo)

Ázia

Opálení a plní energie nasadnete do lietadla a presuniete sa do Ázie, kde vás privíta historické mestečko Luang Prabang ležiace nad riekou Mekong. Spolu s posvätným jaskynným systémom Pak Ou tu uvidíte aj nádherné vodopády Kuang Si.

Poslednou destináciou, ktorú navštívite, je najväčšie mesto Uzbekistanu Samarkand, ktoré vás zaujme predovšetkým historickým centrom. Jeho súčasťou je jedno z najkrajších námestí sveta Registan tromi monumentmi – medresami Ulugbek, Sher Dor a Tilla-Kari.

Z Uzbekistanu vás čaká už len jeden let, a to do Bratislavy a následne do Prahy, ktorý trvá približne štyri hodiny.

Starosti s cestovaním nechajte na odborníkov

Toho, že by ste počas cesty museli niečo riešiť alebo vybavovať, sa nemusíte vôbec obávať. Všetko majú na starosti odborníci z cestovnej kancelárie Leonardo. Tí cestu podrobne naplánujú a zaistia, že presun z jedného miesta na druhé bude plynulý a bez akýchkoľvek problémov.

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: CK Leonardo)

Sprievodcovia sú s vami počas celej cesty. Kedykoľvek sa tak na nich môžete obrátiť so svojimi otázkami alebo žiadosťami. K dispozícii je neustále aj slovenský lekár, ktorý vám poskytne základnú lekársku starostlivosť a tipy, ako lepšie zvládať cestovanie. A samozrejmosťou je taktiež česko-slovenský letecký personál.

Komfort pri cestovaní zvyšuje aj privátne lietadlo. Vďaka nemu môžete zabudnúť na prestupy a niekoľkohodinové čakanie na letiskách.

V lietadle sa nachádzajú dve triedy, Relax a Premium. V Relax nájdete trojsedačku s dekou a vankúšikom pre príjemný oddych a v Premium komfortné polohovateľné kreslo s prémiovým cateringom.

Cesta okolo sveta, ktorá sa teší veľkej obľube

Tohtoročná cesta okolo sveta od CK Leonardo, ktorá je naplánovaná v čase od 9. novembra do 1. decembra, je v poradí už siedmou. Prvá sa uskutočnila na jar 2012 po viac ako dvojročnom plánovaní. Zároveň je táto cesta najviac prepracovaná, premyslená a vyladená. Prvýkrát sú jej súčasťou zastávky až na piatich kontinentoch, vďaka čomu cestovatelia uvidia za 23 dní skutočne maximum.

-reklamná správa-