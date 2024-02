Najlepšie auto pre rodinu? Ford Tourneo Courier sa hlási o slovo

(Zdroj: Ford Tourneo Courier)

Predstavte si rodinnú dovolenku, počas ktorej si užívate nielen pláž a more, ale aj samotnú cestu. Bez ohľadu na jej dĺžku. S novým rodinným MPV Ford Tourneo Courier ide o realitu - postará sa o to mimoriadne priestranný interiér, ale aj najbohatšia sériová výbava v triede. Toto je auto, ktoré si zamilujete vy aj vaši najbližší.

Pohodlie pre každého

Ford Tourneo Courier vás už pri prvom stretnutí osloví štedrým, priestranným interiérom. Ten je garanciou komfortu pre celú rodinu, nech už váš cieľ leží kdekoľvek. Odzvonilo časom, kedy človeka už len pri predstave dlhej cesty rozbolel chrbát. V tomto štýlovom rodinnom MPV má každý dostatok miesta.

(Zdroj: Ford Tourneo Courier)

Občerstvenie, smartfón alebo knihu dáte do úložného priestoru vo dverách či do palubnej dosky a máte ich vždy na dosah ruky. Batožinu či športové náčinie zasa bez problémov odložíte do 570-litrového kufra.

(Zdroj: Ford Tourneo Courier)

Bezkonkurenčná výbava a skvelé bonusy

Multimediálny cloudový systém SYNC 4 s 8’’ dotykovým displejom a hlasovým ovládaním je nabitý funkciami a ponúka zábavu pre celú rodinu. Poteší tiež moderná navigácia s umelou inteligenciou, samozrejmosťou je bezdrôtová nabíjačka a pevný držiak na smartfón.

(Zdroj: Ford Tourneo Courier)

Toto sú len niektoré dôkazy toho, že Ford Tourneo Courier má už v základe najbohatšiu sériovú výbavu, a to v celej triede rodinných MPV.

Aby tej motivácie nebolo málo, pre budúcich majiteľov sú pripravené aj skvelé bonusy. Zobraziť galériu (5) (Zdroj: Ford Tourneo Courier) Napríklad až 1 500 eur z ceny dole. Okrem tohto uvádzacieho bonusu získa nový majiteľ na 5 rokov predĺženú záruku Ford Protect, ako aj bezplatný prístup k smart appke Ford Pass.

Zoznámte sa s najlepším rodinným MPV už dnes.

- reklamná správa -