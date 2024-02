Čo sa bude nosiť túto jar? Príďte to zistiť do Avionu!

Ten pocit je na nezaplatenie! Zimné topánky nadobro odkladáte a zisťujete, že medzi jarnými a letnými by sa nejaký ten nový pár pekne vynímal? Teraz máte o dôvod viac ísť si rozšíriť svoju zbierku trendových kúskov, ktoré vás budú sprevádzať počas magických momentov nasledujúcej sezóny.

Múzy točiace módnym kolesom mali v tomto roku obzvlášť šťastnú ruku a vnukli dizajnérom skvelú myšlienku oživiť a osviežiť najväčšie trendy 90‘ rokov.

Trendy, v ktorých zažiarite

Keď ste nesmelo pokukovali po topánkach vo farbách drahých kovov a zdali sa vám príliš výstredné, v aktuálnej jarnej a letnej sezóne v nich konečne nebudete vyčnievať, ale príjemne zapadnete a dáte svetu na známosť, že máte perfektný prehľad o tom, čo je IN! Prvé lastovičky v podobe strieborných čižiem priniesla už zima a tento kovový odtieň sebavedomo kráča aj do jari! Príďte si vybrať do novootvorenej predajne CCC v bratislavskom Avione svoj strieborný pár, ktorý rozžiari vaše jarné a letné kroky.

Vsádzate na bezpodmienečnú ženskosť? Pripravte sa na to, že vás nekompromisne zvedie kolekcia minimalistických sandálov na nízkom i vyššom podpätku a rafinovane si vás omotá okolo prsta remienkami, ktoré sa vám budú vinúť okolo opálených členkov. Keby ste výsostnej feminínnosti nemali dosť, dovoľte si zvodnú transparentnosť sieťok a perforovaných zvrškov, ktoré kolekcii balerín od CCC dodávajú nečakaný rozmer podobný najnovším trendom z prehliadkových mól.

Back to basics

Tenisky sú stále o krok vpred no tentokrát urobili pomyselný krôčik späť k jednoduchosti a k svojim koreňom. Monochromatické, jednoznačné, čisté a aj napriek tomu ohromujúce a prekvapivé tenisky v štýle Normcore stačí len správne skombinovať so zvyškom outfitu a vytvoriť si tak praktický, no supermoderný nadčasový look. Na výber toho najlepšieho, čo je možné medzi klasickými teniskami nájsť sa pripravte v presťahovanej predajni obuvi a doplnkov CCC v bratislavskom Avione už 9. 2. Vynovenú predajňu nájdete v blízkosti foodcourtu. Vyberať vo veľkorysých vynovených priestoroch bude zážitkom, ktorý vám zaručene „boostne“ váš jarný „mood“.

Celý svet na pleci

Návrhári najnovších kolekcií na rok 2024 rozlúskli aj nekonečnú ženskú dilemu. Malé, chutné no na priestor skúpe kabelky môžete s čistým svedomím odložiť po poslednej preplesanej noci a do bežnej prevádzky zaraďte niektorú z noviniek. Tá dobrá správa, ktorú ste medzi riadkami už prečítali, spočíva v tom, že kabelky na aktuálnu sezónu vás nebudú nútiť robiť kompromisy. Do najnovších modelov kabeliek bez obáv zbalíte všetko, čo budete počas bežného pracovného, mamičkovského, shoppingového alebo túlavého dňa potrebovať.

Príďte načerpať novú inšpiráciu a urobiť si radosť novými topánkami, kabelkou, teniskami, opaskom, peňaženkou či ruksakom do novootvorenej predajne CCC v Avione. Čakajú vás atraktívne zľavy, široký výber a členov Klubu CCC ako vždy ešte aj zľavy z nezľavnených kúskov navyše!

