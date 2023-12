Srí Lanka zadarmo a do stredy exotika za polovicu

(Zdroj: BUBO)

Začali sme otvárať okienka adventného kalendára a hneď v prvých sa zjavil darček veľký ako svet. Chcete stráviť 10 dní na Srí Lanke zadarmo? Choďte na BUBO instagram a dozviete sa viac.

85 sprievodcov na garantovaných odchodoch

BUBO je koncom roka 2023 o 40% silnejšia firma než v predpandemickom roku. Máme o 60 percent viac sprievodcov, dvakrát väčší team v základnom tábore. Naším cieľom je ladiť detaily vašej dovolenky a využiť našu silu vo váš prospech. Nesmierne nás teší, že ste nás tento rok odmenili rekordnou spokojnosťou, ako sa môžete dočítať aj v referenciách na BUBO na sieti google.

Aj vďaka tomu vám dnes vieme garantovať odchody každý týždeň do Thajska a na Srí Lanku, každé dva týždne do Japonska. V USA sme kúpili vlastný vozový park a sme tu každý mesiac v roku. Ponúkame vám historicky najväčší počet garantovaných termínov do celého sveta. Už nemusíte cestovateľské plány ničomu prispôsobovať, stačí si len vybrať dovolenku v exotike so zľavou až 50%.

(Zdroj: BUBO)

Polovicu dovolenky zaplatíme za vás

Na tri dni sme pripravili ponuku vianočných zliav až 50 percent. Alebo inak povedané, polovicu vašej dovolenky v roku 2023 vám zaplatíme my. Tri dni predaja ciest s najvyššími vianočnými zľavami sa práve začali. Všetky zľavy na zájazdy nájdete tu.

Darček môžete aj v januári vrátiť

Obávate sa, že vyberiete thajskú pláž, keď vaša partnerka chce chodiť po múzeách, New York, keď váš partner chce ísť do Patagónie? Že vaši blízki nebudú spokojní? Nebojte sa. Ozvite sa nám do 6. januára a zájazd nám môžete bezplatne vrátiť. Celú sumu môžete využiť ako kredit na ďalšie cesty. Vianočné darčeky ešte nikdy neboli také výhodné.





(Zdroj: BUBO)

Zoberte deti do sveta zadarmo

Darujte deťom pod stromček zážitok. My vám ho zaplatíme. Sami máme deti a uvedomujeme si, o čo drahšie je cestovanie s rodinou než v dvojici. Chceme vám to uľahčiť, lebo vieme, že deti sú to najcennejšie, čo máme, a spoločné zážitky utužujú rodinu. Deti do 12 rokov cestujú teraz na všetky zájazdy Family zadarmo, do 18 rokov s 50% zľavou. Dovolenka s deťmi v exotike. Ukážte deťom svet, raz vám to vrátia.

(Zdroj: BUBO)

Cestovateľské trendy na rok 2024

Náš spoločný projekt s TA3 pokračuje aj tento rok. Naposledy odpovedal Ľuboš Fellner na tému cestovateľských trendov pre budúci rok. Nechajte sa inšpirovať.

- reklamná správa -