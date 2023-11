Ako si udržiavať mladistvý vzhľad a pokožku bez vrások? Hýbte sa už od detstva

Anna Danková (Zdroj: O2)

Má pohyb vplyv na kvalitu pokožky? Ak áno, v čom a aký?

Pohyb môže v určitej mierne vplývať na kvalitu našej pokožky. Kvalita je definovaná už na prvý pohľad vzhľadom. Krásna a kvalitná pokožka je dostatočne hydratovaná, pružná a elastická, má jednotný tón a je žiarivá. Pohyb na kvalitu našej pokožky vplýva, pretože pravidelnou fyzickou aktivitou si zlepšíme krvný obeh, koža je tak lepšie prekrvená. Fyzickou aktivitou môžeme udržiavať tvorbu kolagénu, čo je kľúčový proteín pre pevnosť a pružnosť pokožky. To môže viesť k prevencii voči tvorbe vrások. Je to spôsob, ako si prirodzene udržiavať mladistvý vzhľad. Cvičenie redukuje stres a normalizuje aj hormonálnu rovnováhu. Všetky tieto faktory majú vplyv na zdravie našej pleti. Z najnovších štúdií sa zistilo, že cvičenie môže zlepšiť funkciu zvlhčovania pokožky.

Ktoré športy sú k našej pokožke najohľaduplnejšie? Dá sa to vôbec takto hodnotiť? Je rozdiel, ak pri športe hovoríme o pokožke detí, mladých ľudí a dospelých?

Najlepšie cvičenie je to, ktoré nás baví. Napríklad v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha s deťmi pracujú veľmi dobre, percentuálne sa z akadémie ročne odhlási menej ako 1 % detí.

Všeobecne platí, že posúdiť, ktorý šport je k našej pokožke ohľaduplnejší, sa dá, ale takéto zhodnotenie by malo byť individuálne, s ohľadom na konkrétny typ pokožky u jedinca v kombinácii so subjektívnymi ťažkosťami. Väčšinou sa takéto veci hodnotia už v prípadoch, keď dochádza k prvým kožným ťažkostiam. V takomto prípade odporúčame odborné dermatologické vyšetrenie na zváženie prípadných možných ťažkostí v súvislosti so športom.

Čo sa týka detí, pokožka je citlivejšia na dehydratáciu a na slnečné žiarenie. Preto je dôležité dbať najmä na dostatočnú hydratáciu a na dôkladnú fotoprotekciu, teda UV ochranu pomocou opaľovacieho krému v kombinácii s odevom. Tréneri v O2 Športovej akadémii často realizujú tréning v exteriéri, v tomto prípade je potrebné dbať na ochranu detí pred slnečným žiarením. Netreba zabúdať ani na slnečné okuliare. V období dospievania prechádza človek výraznými hormonálnymi zmenami, ide najmä o zvýšenú produkciu mazu, ktorá môže byť spájaná s tvorbou akné. V tomto období treba preto zvýšiť dôraz na starostlivosť o pleť. Pravidelne ju čistiť ráno a večer v kombinácii s dermatokozmetikou a v určitých prípadoch v kombinácii aj so stanovenou liečbou. U dospelých a starších ľudí treba myslieť na zníženú schopnosť regenerácie, čiže zníženú schopnosť hojenia kože. Profesionálnym športovcom sa často stáva, že počas kariéry boli opakovane dlhodobo vystavení nadmernému slnečnému žiareniu a pri športovaní neboli dôkladní vo fotoprotekcii. Vtedy prichádzajú do ambulancií s kožnými prekancerózami alebo s kožnými nádormi.

Aký je pre pokožku rozdiel a ako sa o ňu starať, ak športujeme v zime – v lete a vonku – v hale/telocvični?

Starostlivosť o pokožku sa môže líšiť v závislosti od ročného obdobia, pretože počas zimy a leta sa vystavujeme odlišným podmienkam. Počas leta sa najčasnejšie stretávame s úpalom a so spálením pokožky, preto treba myslieť najmä na dôkladnú fotoprotekciu, čiže kombinovanie opaľovacích krémov s ochranným odevom, ideálne s odevom, ktorý obsahuje aj UPF = ultrafialový ochranný faktor. Nemali by sme zabúdať ani na ochranu očí pomocou okuliarov s UV indexom. Počas leta by sme mali dbať aj na to, v akom čase vykonávame šport.

Slnečné žiarenie, ktoré niekedy môže trvať dlhé hodiny a často sa deje práve v špičkách na priame poludnie s obmedzeným dostupným tieňom, predisponuje športovcov k epizodickému spáleniu a chronickému poškodeniu, čo spôsobuje zvýšené riziko prekanceróznych lézií a rakoviny kože. Nemali by sme sa teda spoliehať, že opaľovací krém nám poskytne dostatočnú ochranu pred slnkom, keď trávime hodiny pri outdoorových činnostiach v období pravého poludnia.

„Športovanie v čase obeda môže viesť u športovcov k epizodickému spáleniu a chronickému poškodeniu, čo spôsobuje zvýšené riziko prekanceróznych lézií a rakoviny kože. Nemali by sme sa spoliehať, že opaľovací krém nám poskytne dostatočnú ochranu pred slnkom.“

V zime treba dbať najmä na hydratáciu pokožky, pretože chladný vzduch môže mať vplyv na jej dehydratáciu. V extrémnych podmienkach netreba podceniť ani dostatočnú ochranu odevom pri dlhšom pobyte v mrazivom prostredí, aby sme predišli vzniku omrzlín. Možno je to mylné, ale ani v zimnom období netreba zabúdať na fotoprotekciu. Lyžiari by si mali chrániť oblasti vystavené slnečnému žiareniu odrážajúceho sa od snehu. Intenzita slnečného žiarenia môže byť v nadmorskej výške po odraze od snehu niekoľkonásobne vyššia ako na úrovni mora.

„Ak dieťaťu vznikne počas takého tréningu menšia ranka, treba ju dezinfikovať a udržiavať v suchu, kým sa nezahojí.“

Čo sa týka cvičenia v interiéri, tam vieme, že práve spoločné priestory, akými sú sprchy a šatne, sú teplé a vlhké miesta. V takomto prostredí sa darí baktériám, vírusom a hubám, ktoré spôsobujú rozvoj kožných infekcií. Preto treba dbať na zvýšenú hygienu. V takýchto priestoroch treba nosiť špeciálne šľapky na prezutie a nikdy nechodiť na boso do sáun, spŕch a spoločných priestorov. Ak dieťaťu vznikne počas takého tréningu menšia ranka, treba ju dezinfikovať a udržiavať v suchu, kým sa nezahojí. V telocvični alebo v posilňovni je ideálne náradie pred každým použitím a po každom použití vydezinfikovať. Preto odporúčame pri cvičení používať vlastný uterák, ktorý sa bude používať ako bariéra medzi pokožkou a spoločnými priestormi, akými sú lavice, cyklistické sedadlá a podložky. Po takomto cvičení je vhodné sa čo najskôr osprchovať.

Pri športovaní sa potíme. Pot ale pokožku čistí. Je to tak?

Pot dáva našej pleti prirodzenú žiarivosť a lesk. Pri športe si zlepšíme krvný obeh, následne potom odstraňujeme toxíny. Pot však nemáme na sebe nechávať veľmi dlho. Ak ostane na pokožke dlhšie ako má, tak sa póry môžu upchať, podráždiť a to môže viesť k vzniku akné a iných infekcií. Nadmerné potenie môže viesť aj k seboroickej dermatitíde alebo lupinám, pretože práve kvasinky majú rady teplé a vlhké prostredie.

Aj dnes platí, že deti po hodinách telesnej výchovy nemajú v škole priestor ani čas na sprchu. Čo by ste odporúčali deťom aj rodičom – akú, aspoň základnú, očistu?

Ak deti nemajú v škole sprchy, stále je tu možnosť poumývať sa navlhčeným uterákom pri umývadle, čo však môže viesť k „miernej potope“ v školských kúpeľniach. Ak by to pre niekoho bolo náročné, môže použiť vlhčené utierky. Ideálne také, ktoré neobsahujú alkohol a parfumy, aby pokožku zbytočne nedráždili. Pomocou nich sa čiastočne vieme zbaviť potu a pokožku príjemne osviežiť. Vieme, že keď sa pot na pokožke nechá príliš dlho, môže zapáchať, preto odporúčame používať v takýchto nutných prípadoch antiperspirant, alebo deodorant na minimalizovanie zápachu.

„Veľmi dôležité je aby malo dieťa poruke čisté oblečenie, do ktorého sa môže prezliecť. Netreba zabúdať ani na čisté ponožky, po fyzickej aktivite je vhodné sa prezuť.“

Veľmi dôležité je mať poruke čisté oblečenie, do ktorého sa dieťa môže prezliecť. Netreba zabúdať ani na čisté ponožky, po fyzickej aktivite je vhodné sa prezuť. Pri nadmernom potení môže byť užitočné aj oblečenie zo syntetických látok, ako je nylon alebo polyester či odevy, ktoré majú na štítku napísané „odvádzajúce vlhkosť“. Tieto materiály odvádzajú pot od pokožky a rýchlo schnú, čo pomáha predchádzať upchávaniu pórov a nadmernému prehriatiu organizmu. Mali by sme sa ubezpečiť, že odev, ktorý deti nosia, im sedí voľne, pretože tesné oblečenie alebo doplnky môžu dráždiť pokožku. Počas skupinových cvičení by sa mal používať čistý uterák a ak je to možné, aj vlastné vybavenie, napríklad podložka na jogu - aby sa športovci vyhli možným infekciám.

Ako často sa majú deti sprchovať? Po každej fyzickej aktivite? Aké kozmetické prípravky (mydlá, sprchové gély, šampóny, krémy) sú pre deti ideálne?

To, ako často sprchovať deti, závisí od veku, úrovne fyzickej aktivity a individuálnych potrieb dieťaťa. Všeobecne však odporúčame dieťa umývať raz denne, ale ak sa dieťa výraznejšie spotí, zašpiní či má pravidelnejšiu fyzickú aktivitu, tak to môže byť aj častejšie. Čo sa týka dermatokozmetiky, preferujeme skôr šetrnejšie produkty na citlivú pleť, ideálne produkty, ktoré nie sú parfumované a neobsahujú syntetické farbivá. U detí s citlivou pokožkou môžu spôsobiť podráždenie aj parabény a sufláty, preto by sme sa týmto látkam mali skôr vyhnúť a preferovať dermatokozmetiku určenú pre detskú citlivú pleť.

Je rozdiel v starostlivosti o detskú pokožku – v súvislosti s pohybom – medzi dievčatami a chlapcami?

V súvislosti s pohlavím by sme nerobili rozdiely v starostlivosti o pleť. Základné tri piliere zdravej pokožky v zmysle starostlivosti o ňu je čistenie pleti, hydratácia a fotoprotekcia.

Vieme, že pokožke pomáhajú rôzne kozmetické prípravky. V detskom veku ich ale zvyčajne nepoužívame. Je to chyba alebo nie? Ako sa má športovec starať o pokožku v detskom veku. Treba to vôbec?

Čo sa týka starostlivosti o pleť a zvolenia vhodnej dermatokozmetiky, ide o veľmi individuálny prístup v závislosti od typu pokožky a, samozrejme, aj od veku dieťaťa. U športovcov treba dbať na zvýšenú hygienu a zvýšenú fotoprotekciu. Niekedy je však menej viac. Deti by mali používať jednoduché produkty, najmä tie, ktoré sú k pokožke jemné, hypoalergénne a bez parfumácie. Rodičia by mali do výberu produktov zapájať aj svoje a teenegerov. Naučiť ich postupne čítať etikety, porozumieť zložkám a následne podľa toho vyberať kozmetiku.

Pri športe prichádza dieťa do kontaktu s rôznymi novými materiálmi. Zároveň dochádza k nadmernému treniu pokožky a ku kontaktu s inými deťmi. To všetko môže viesť k rozvoju kožnej reakcie. Pri miernom začervenaní môžeme siahnuť po dermatokozmetike na obnovenie kožnej bariéry, v prípade pretrvávania ťažkostí odporúčame vyšetrenie v odbornej dermatologickej ambulancii.

Vráťme sa od hygieny k športu. Ak odmyslíme klasické problémy ako úrazy, odreniny, údery, na aké iné nepríjemnosti musíme myslieť v spojení šport a pokožka? Kedysi hrozili deťom problémy pri pádoch na škváre či antuke. Čo hrozí dnes?

U športovcov sa najčastejšie stretávame s traumatickými pľuzgierami. Najčastejšie vznikajú na dlaniach a chodidlách, pôsobením sily, vplyvom vlhkého prostredia a nevhodne priliehajúcej obuvi. Práve v týchto miestach môžu časom kvôli nadmernému tlaku vzniknúť mozole. Veľmi podobne vznikajú aj kurie oká, ktoré sú najčastejšie nad kostnými vyvýšeninami na chodidlách, bývajú veľmi bolestivé a môžu niekedy až obmedzovať športový výkon. Pri športových aktivitách, kde dochádza k prudkému brzdeniu, napríklad futbale, basketbale alebo tenise, dochádza často k poškodeniu nechtovej platničky, ktorá je spájaná s krvácaním pod nechty – vznikom podnechtovej modriny a štiepením nechta a jeho celkovou deformáciou. Takýto necht je následne náchylnejší na vznik infekcie.

„Pri športových aktivitách, kde je potrebné prudké brzdenie, napríklad futbale, basketbale alebo tenise, dochádza často k poškodeniu nechtovej platničky. Rodičia by mali pravidelne kontrolovať, či dieťaťu nevznikla podnechtová modrina alebo nie je necht deformovaný. „

Čo sa týka infekcií, veľmi časté sú vírusové bradavice, ku ktorým deti prídu zväčša na kúpalisku alebo v spoločnej šatni na tréningu. Pri kontaktných bojových športoch sa stretávame so vznikom mykotických infekcií. Celkovo u športovcov je zvýšené riziko bakteriálnych infekcií. Napríklad u plavcov to môže byť takzvané „plavecké ucho“, ktoré je spájané so začervenaním, bolestivosťou a olupovaním. Ak si rodičia alebo deti všimnú akékoľvek kožné zmeny počas športovania, tak by ich mali hlásiť trénerovi, podľa stavu zvážiť aj dermatologické vyšetrenie, aby sa predchádzalo šíreniu možného infekčného zdroja.

Alergie, ekzémy – dnes je toho stále viac. Ako športovať s takýmito diagnózami? Je to prospešné? Ktorý šport áno a ktorý šport nie?

Pre deti, ktoré trpia na nejaký typ alergie, je dôležité vybrať si aktivity, ktoré minimalizujú vystavenie známym alergénom. Ak niekto má alergiu na peľ, môžu byť vhodné počas obdobia vysokého výskytu peľu vnútorné aktivity, ale všetko závisí od závažnosti. Ideálne je takýto stav konzultovať s alergológom.

Ak má dieťa ekzém, je veľmi dôležité zvoliť pri športe voľné oblečenie, dopĺňať pravidelne tekutiny, aby nedošlo k prudkému prehriatiu organizmu. Užitočné môžu byť aj minerálne vody v spreji, ktoré prijemné ovlažia pokožku aj zvonku. Po športe odporúčame absolvovať vlažnú, nie horúcu sprchu. Na umývanie atopickej pokožky je vhodné používať špeciálne sprchové oleje, nie mydlá. Následne sa osušiť jemným bavlneným uterákom a do troch minút sa ponatierať hydratačnými krémami určenými na atopickú pokožku.

Ak dieťa trpí na nejaký druh kontaktnej dermatitídy, je nutné sa vyhýbať daným materiálom a skúsiť zvoliť iné – hypoalergénne materiály.

Napriek všetkým preventívnym opatreniam sa môže stať, že vaše kožné ochorenie alebo kožné ochorenie vašich detí môže vzplanúť. V takomto prípade buďte na seba a svoje deti láskaví, pri športe sa nepresiľujte a navštívte lekára.

Môže pohyb spomaliť starnutie pokožky? Alebo inak – ak získame športové návyky v detstve a udržíme si ich, máme šancu na mladistvú pokožku v starobe?

Koža je najväčší orgán a pôsobí ako primárna bariéra proti infekciám a ochoreniam. Okrem toho koža tvorí neuroendokrinný systém, takže nie je len cieľom neuroendokrinných faktorov, ale aj zdrojom hormónov a neurotransmiterov v reakciách na vonkajší a vnútorný stres. Starnutie kože je spojené napríklad aj so stenčovaním vrstvy kože, konkrétne zamše. Stenčovanie zamše môže byť spôsobené vonkajšími a vnútornými faktormi. Medzi vonkajšie patrí napríklad slnečné žiarenie a znečistenie ovzdušia. Medzi vnútorné zaraďujeme hormonálne zmeny súvisiace s vekom, neuroendokrinný systém a zvýšené hladiny zápalových cytokínov. Práve cvičenie mení cirkulujúce hladiny cytokínov a hormónov a tieto zmeny sa môžu podieľať na účinkoch cvičenia proti starnutiu.

Vybudovanie zdravých pohybových návykov v detstve môže mať dobrý vplyv na zdravie a pohodu jedinca v budúcnosti. Je vysoko pravdepodobné, že práve deti, ktoré pravidelne športujú od detstva, si zachovajú športové návyky aj do dospelosti. V tomto je koncept O2 Športovej akadémie Mateja Tótha úžasný, pretože vedie deti k pravidelnému pohybu. Pravidelné cvičenie nás môže brániť pred vznikom interných ochorení, ktoré sa potom okrem iného tiež prejavujú aj na koži.

Má vplyv na pokožku aj to, ako sa cítime psychicky? Dá sa o tom hovoriť už u detí – ak športujú, sú šťastnejšie, psychicky odolnejšie, majú menej stresu – a zdravšiu pokožku?

Pravidelná fyzická aktivita nie je len kľúčom k fyzickému zdraviu, ale má tiež výrazné pozitívne účinky na našu duševnú pohodu. Existuje aj odborne stanovená súvislosť medzi naším psychickým stavom a zdravím našej kože. Oblasť, ktorá skúma túto súvislosť, sa nazýva psychodermatológia, práve takýmto pacientom môžu okrem lekárskej pomoci pomôcť aj rôzne techniky na zvládnutie stresu, akými môžu byť pravidelné cvičenia a meditácie. Pozitívne účinky cvičenia by nemali byť podceňované, najmä vzhľadom na súčasný spôsob života, ktorý môže byť často stresujúci. Je dôležité vytvárať a podporovať zdravé návyky už v mladom veku.

