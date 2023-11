Magické hygge alebo ručne vyrábané darčeky? Priznanie Evelyn a Sone Skoncovej: Takto si zjednodušujeme Vianoce

(Zdroj: Orange)

Vianočný čas je krásnym obdobím, no môže prinášať aj stres a uponáhľanosť. Ako sa s týmto paradoxom vyrovnávajú známe slovenské influencerky Soňa Skoncová a Evelyn a čo na to ich fanúšikovia? Obe majú svoj unikátny spôsob, ako si to magické predvianočné obdobie zjednodušujú.

Aký je Evelynin trik na jednoduchšie Vianoce? Vsádza na vlastnoručne vyrobené darčeky! „Nechcem stresovať tesne pred Vianocami (ako každý rok, smeje sa) a tak si zjednodušujem život už teraz! Akurát vyrábam krémové limončelko a koňak pre mojich kamošov – lebo vyrobený darček je podľa mňa super! A popravde, som dostatočne poučená z minulých rokov a tak si už teraz svoje Vianoce zjednodušujem, aby som 23. 12. nelietala ako splašená. Snáď mi to tento rok vyjde, držte palce.“

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Orange)

A ako to má Sonička? „Mojou inšpiráciou je najšťastnejší národ na svete – Dáni. Naše Vianoce budú teda hygge,“ hovorí Soňa Skoncová. Čo je hygge? Je to dánsky koncept, ktorý je ťažké presne preložiť, ale vo svojej podstate ide o vytváranie pohodlnej a útulnej atmosféry, ktorá podporuje pocit spokojnosti a pokoja. Tento koncept sa stal populárnym po celom svete, pretože vystihuje špecifický spôsob, akým Dáni pristupujú k životu a k vytváraniu domáceho prostredia. Je to viac než len estetický štýl; je to životný postoj, ktorý hľadá šťastie v jednoduchosti, v príjemných chvíľach a v pohode.

„Naše Vianoce sú o blízkosti rodiny. Všetkých, ktorých nemôžeme stretnúť, potešíme videohovorom. Teplý nápoj, pohodlné oblečenie, vianočné ponožky, hebká deka a veľa vianočných rozprávok, tak si predstavujem naše obdobie Vianoc. Viete, čo nie je hygge? Uponáhľané dni, ktoré sú plné stresu z toho, že nestíhame. Zmeníme to jedine tak, že upriamime pozornosť na prítomný okamih a vnímame to, čo máme, nie to, čo nám chýba. A k tomu si pustíme vianočnú koledu – to je pre mňa hygge. Takže nekomplikujme si Vianoce, priatelia.“

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Orange)

Zjednodušovanie je ich spoločným menovateľom aj s najväčším mobilným operátorom, s Orangeom. Orange totiž tento rok výrazne zjednodušil a sprehľadnil svoje portfólio, aby ste nemuseli strácať čas zbytočným skúmaním a výberom tej vhodnej služby a mali tak viac času na to, na čom skutočne záleží. Navyše, teraz jeden vianočný darček môže Orange vybaviť za vás a pomôže vám zjednodušiť Vianoce ešte viac. Stačí, ak si vyberiete prémiový optický internet a k nemu si môžete ako darček len za 1 euro vybrať smart televízor TCL so systémom Android alebo smartfón Xiaomi. Viac informácií o ponuke nájdete na orange.sk.

(Zdroj: Orange)

Čerešnička na koniec – Soňa a Evelyn sa opýtali aj svojich fanúšikov cez sociálne siete, ako si Vianoce zjednodušujú oni. Odpovede boli rôzne, ale tieto nás najviac pobavili či inšpirovali:

*Nič neriešim až do 20. decembra a potom to rýchlo všetko zmáknem. 😂😂😂 Dovtedy to mám veeľmi jednoduché. 😎

*Môj obľúbený zjednodušovák je, ze sa pýtam rodiny, čo si prosia a kamarátkam kupujem to isté - stačí jeden nápad a nikto sa ani nenahnevá.🙂

*Vymýšľam darčeky celý rok, ale aj tak 22. 12. si uvedomím, že som na niekoho zabudla.

*🤣 Odkedy som sa snažila si zjednodušiť nákupy tým, že som začala už veeeeľmi skoro so zháňaním darčekov, ktoré som kade tade poskrývala a následne na ne zabudla, už tento "zjednodušovák" nevolím. Miesto toho sa snažím už veľa darčekov robiť tiež doma. Vaječný likér, sviečky, masážne tuhé oleje a medovníky boli moje minuloročné výtvory.🙂

*Darčeky nakúpim vopred spolu s potravinami a týždeň pred Vianocami nechodím do obchodov. Potom sa venujem len rodine aby sme mali čas pozrieť si rozprávky alebo vypekať spolu perníčky. 🤗

*Trvám na jednom darčeku od celej rodiny, ktorý si sama vyberiem a sústredíme sa hlavne na darčeky pre deti, pre ktoré je to zážitok. My si skôr vychutnávame dobré jedlo a celkovú atmosféru. 😊🎄

*Darčeky kupujem priebežne a domáce práce si medzi sebou podelíme všetci členovia rodiny. 🙂🎄👨‍👩‍👧‍👦

*S kúpou darčekov začnem skôr (nebudem baliť, ale dám ich do tašiek), výzdobu použijem z minulého roka, koláče objednám. 😌🍀

A čo vy? Veríme, že ste sa inšpirovali Evelyn, Soňou a ich fanúšikmi a vaše Vianoce budú pohodové.

- reklamná správa -