Slovenské ľadové kráľovstvo je späť a predstaví sa v ďalších slovenských mestách

Okrem vynovenej webstránky www.slovenskeladovekralovstvo.sk máme pripravenú aj novinku, ktorou je pokračovanie predstavenia Slovenské ľadové kráľovstvo 2. Aby ste však nič nezmeškali, poďte si s nami užiť prvú časť predstavenia, s ktorou sme sa po úspešnom jarnom turné vybrali už túto jeseň do ďalších slovenských miest.

Slovenské ľadové kráľovstvo je originálne autorské predstavenie na motív jednej z najznámejších rozprávok všetkých čias Frozen. Je plné humoru a ikonickej hudby, ktorá roztopí srdcia všetkých vekových kategórií. Zavrite oči a nechajte sa s nami preniesť do krajiny Arrendele. Čaká na vás príbeh dvoch sestier Elsy a Anny, ktorých láska nepozná hranice. Stretnete tu aj milého a vtipného snehuliaka Olafa, ktorý očarí všetkých malých aj veľkých divákov. V predstavení účinkujú herci, ktorí nadabovali a naspievali slovenskú verziu rozprávky. Andrea Somorovská, Lucia Bugalová, Majo Labuda, či Juraj Kemka sa na vás už tešia. Spoločne si zaspievame známe pesničky ako „Von to dám“, „Postavíme si snehuliaka?“ a mnohé iné. Tak osloboďte kúzlo s veľkolepým Slovenským ľadovým kráľovstvom a poďte si s nami užiť kopec zábavy a radosti.

Vstupenky na predstavenia kúpite v sieti Predpredaj.sk.

Andrea Somorovská - Let It Go

Toto predstavenie je veľmi obľúbené a počet miest je obmedzený, tak neváhajte, aby ste ho nezmeškali. Predstavenie trvá cca 50 min a je vhodné od 2 rokov.

Najbližšie termíny predstavení:

04.09. o 16:00 v MsKs KOLÁROVO

05.10. o 17:00 v Kino Strojár MARTIN

12.10. o 17:00 v DK Dúbravka BRATISLAVA

22.10. o 15:00 v DK Podborová ZVOLEN

23.10. o 17:00 v DK BYTČA

05.11. o 15:00 v DK PRIEVIDZA

28.11. o 16:30 v KD Ľ. Štúra MODRA

12.12. o 16:00 v DK Topoľčany

19.12. o 16:00 v CK Junior LEVICE

