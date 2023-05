Exkluzívne: JADRANKA vydáva nový album. Kvôli novému CD módny návrhár! (rozhovor)

Okrem turné nezabúda ani na produkciu novej jadranskej hudby, ktorá bude vydaná na jej novom CD nosiči. Minulý týždeň sme Vás informovali, že tento víkend speváčka Jadranka prezradí exkluzívne pre Topky.sk detaily o albume. Dnes nastal deň D a prinášame Vám ako prví rozhovor s Jadrankou o jej novom cédečku.

Jadranka, máte na konte 13 štúdiových albumov + 7 výberových CD... Posledný 13 album s názvom Karty neklamú vyšiel v roku 2021. Kedy plánujete vydať spomínané 14. CD?

Štrnástka je album, ktorý vznikal aj počas pandémie aj po nej. Rada by som album vydala na jeseň tohto roku.

Aký bude niesť album názov? Bude v názve aj niečo jadranské?

Nie, nebude. Album som pomenovala podľa jednej energickej skladby na ňom - Žiť je nádherné. Život je veľmi vzácny dar. Život nám dali naši rodičia, mali by sme si ho vážiť, chrániť a užívať plnými dúškami zároveň. Keď som telefonovala s manažérom Dominikom Papalom, zhodli sme sa na tom, že skutočne Žiť je nádherné! Obaja sme veľmi temperamentné osobnosti a riadime sa v našich životoch aj podľa tejto mojej skladby.

Galéria fotiek (4) Zdroj: archív Jadranka

Čo bude na cédečku Žiť je nádherné iné ako na ostatných Vašich albumoch?

Hneď niekoľko duetov. Keď som sa spätne pozrela na moje albumy, prišla som na to, že na žiadnom CD nebolo toľko duetov, koľko bude na tomto. Fanúšikovia sa môžu tešiť na duet so Silviou Klimentovou, Soňou Hanzl – Kopčanovou či duet s Milanom Ivánom. A samozrejme aj nejaké prekvapenie, o ktorom nebudem ešte v týchto dňoch prezrádzať viac.

Pred pár týždňami sme informovali, že v rámci Vášho turné Jadranka 25 a hostia! odznie aj skladba Malo Pomalo od chorvátskej Karmy. Bude aj táto pesnička na albume Žiť je nádherné?

Samozrejme, Karmu mám veľmi rada a túto ich skvelú tanečnú pieseň som si od nich vypožičala. CD Žiť je nádherné by nebolo úplné bez tejto skladbičky. Okrem tejto skladby sa môžu fanúšikovia tešiť aj na autorskú skladbu On mi hlavu poplietol, ktorá je veľmi obľúbená na koncertoch.

Galéria fotiek (4) Zdroj: archív Jadranka

Vstupenky na turné Jadranka 25 a hostia TU.

Váš manažér nám potajme prezradil ešte jednu vec, ktorá bude novinkou na Vašom novom CD... Čo nám poviete ku kostýmu, v ktorom budete oblečená na obale albumu?

Ach ten Domčo! (smiech) Keď to už viete aj Vy, prezradím to aj Vašim čitateľom. Po dlhšom čase som si dala ušiť kostým na mieru. Avšak po prvýkrát u módneho návrhára Jožka Grondžáka (LOMBARDI Fashion), s ktorým ma zoznámil Dominik na BMD 2023 v apríli. Keď som uvidela jeho prehliadku, mala som zimomriavky! Jožko šije už niekoľko rokov pre Dominika. Je to šikovný a talentovaný chlap, ktorý má v rukách cit a vie komu sa čo hodí a kto čo potrebuje. Načrtla som si návrh a spolu s Jožkom sme to dotiahli do úplnej dokonalosti. Kostým je ešte len v prípravách a teším sa na fotenie v ňom. Mám rada talentovaných ľudí, ktorí robia kvalitnú prácu.

Uzavrela trojnásobná bronzová Slávica Jadranka Handlovská.

Galéria fotiek (4) Jadranka a módny návrhár Jozef Grondžák (LOMBARDI)

Zdroj: archív Jadranka

Vstupenky na turné Jadranka 25 a hostia! zakúpite TU.

-reklamná správa-