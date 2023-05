Prekvapujúca pravda o chudnutí: tieto proteínové tyčinky menia hru!

Ak chudnete alebo športujete, bielkoviny potrebujete z viacerých kľúčových dôvodov. Proteín je základná makro živina dôležitá pre budovanie a opravu svalového tkaniva, produkciu enzýmov a udržiavanie správnej imunitnej funkcie. Výskumy naznačujú, že športovci venujúci sa silovému tréningu, by mali skonzumovať 1,2 až 2,0 g bielkovín na kilogram telesnej hmotnosti denne, aby podporili rast a regeneráciu svalov.

Štúdia publikovaná v časopise Journal of the International Society of Sports Nutrition zistila, že konzumácia bielkovín pred a počas cvičenia môže zlepšiť vytrvalostný výkon a oddialiť únavu. Proteíny môžu dokonca pomáhať znižovať telesný tuk, v prípade, že sa používajú ako súčasť vyváženej stravy.

Nemusíte jesť len kurča, vajcia a tofu

Dodržať diétu s vysokým obsahom bielkovín sa ľahšie povie, ako urobí. Veď koľko kuracích pŕs a vajec dokáže človek zjesť bez toho, aby ich už po čase nemohol ani cítiť. Navyše, nie vždy je pohodlné ťahať so sebou obedár s vlastným jedlom. „Proteínový cieľ“ sa našťastie dá dosiahnuť aj jednoduchším a najmä chutnejším spôsobom. Vhodným zdrojom bielkovín sú proteínové tyčinky. Ale aj v tomto prípade platí, že je dobré vedieť si správne vybrať.

Sú proteínové tyčinky zdravé?

„Ideálne je, ak sa športovci snažia konzumovať rôzne zdroje bielkovín, aby telu zabezpečili všetky potrebné esenciálne aminokyseliny. Výbornými živočíšnymi zdrojmi bielkovín sú mäso, hydina, ryby a mliečne výrobky. Vegáni či vegetariáni by mali venovať zvýšenú pozornosť príjmu bielkovín, pretože rastlinné zdroje bielkovín nemusia obsahovať všetky esenciálne aminokyseliny v dostatočnom množstve. Kvalitné proteínové tyčinky sú jedným z vhodných a pohodlných zdrojov bielkovín,“ hovorí prezidentka Aliancie výživových poradcov SR a odborná garantka kvalifikácie výživových poradcov NUTRI FOOD PLAN, PhDr. Iveta Nemcová, MBA.

Čítajte si zloženie

Zadná strana obalu produktu prezradí, s čím máte dočinenia. Kvalitné proteínové tyčinky nemajú čo vo svojom zložení skrývať a väčšina ich ingrediencií je prírodná. Tie najlepšie obsahujú od 15 g bielkovín jasného pôvodu a menej ako 300 kcal. Pri výbere vhodnej proteínovej tyčinky si paradoxne treba všímať aj obsah cukru. Mnohé bielkovinové tyčinky totiž obsahujú prekvapivo vysoký obsah cukru.

Sú proteínové tyčinky vhodné na chudnutie?

Platí zlaté pravidlo, mať vyšší výdaj, ako príjem. Vysoko bielkovinové tyčinky NutriFood Keto dokážu doplniť chýbajúce množstvo hodnotných proteínov so spektrom kompletných esenciálnych aminokyselín v celodennom príjme, pričom majú len niečo cez 150 kcal, čo je pri chudnutí veľmi príjemný údaj. Ich vynikajúci chuťový profil je absolútne porovnateľný s typickými tyčinkami, avšak nie sú zaťažené pridanými cukrami a vysokým obsahom nasýtených tukov.

Vysoký obsah bielkovín a vlákniny

Tyčinky NutriFood Keto majú vysoký obsah kvalitných bielkovín (až 15 g) s deklarovaným európskym pôvodom. Bielkoviny dokážu pomôcť zasýtiť a udržať pocit sýtosti dlhší čas. Ďalším plusom je skutočne nízky obsah cukru, presnejšie od 1,1 do 1,6 g na porciu. Nezanedbateľným benefitom týchto tyčiniek je aj vysoký obsah vlákniny napomáhajúcej lepšiemu tráveniu. K plejáde obľúbených tyčiniek tejto značky pribudli žiadané novinky, nízko sacharidová „Cookie and cream“ a vysoko bielkovinová „vanilková“. Proteínové tyčinky sú skvelou voľbou pre rýchle občerstvenie bez výčitiek, ako aj pre doplnenie energie pred a po tréningu. Každopádne, úspešné chudnutie závisí od celkovej našej stravy a dennej pohybovej aktivity.

Jednoduchšie to už ani nejde!

V ponuke značky NutriFood Keto sú zaradené aj kompletné, vysoko bielkovinové jedálničky pre redukciu a optimalizáciu hmotnosti. Vhodný redukčný program si každý, kto nemá zdravotné problémy a kontraindikácie, dokáže zvoliť vďaka online BMI kalkulačke (nutrifoodketo.sk). Potraviny si objednáte cez internet a prídu vám až domov. Nič nevaríte, všetko máte hneď poruke.

