Zdravý vzduch v každej miestnosti

Všetci túžime užiť si svoj domov či chalupu naplno. To znamená v plnom zdraví a v najväčšej spokojnosti. Keď je náš interiér dokonalý, sme nadmieru spokojní. No aj pri maľovaní je potrebné myslieť na to, aké farby budú zdobiť náš príbytok – či sú pre nás zdravé a neškodia ani životnému prostrediu.