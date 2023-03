Pomôžte chrániť vzácne zvieratá v ZOO Bratislava

Galéria fotiek (4) Zdroj: ZOO Bratislava

Radi by ste pomohli tam, kde to má naozaj zmysel? ZOO Bratislava chová množstvo vzácnych, ale aj ohrozených zvierat, ktorých záchrana je pre zachovanie rozmanitosti na zemi obzvlášť dôležitá. Zoo sa ľuďom spája so skvelými zážitkami v unikátnom svete. Ten môže meniť k lepšiemu ktokoľvek z nás. Azda niet jednoduchšej cesty ako sú 2 % z dane, ale zďaleka nie je jediná.