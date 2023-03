Fight Night Challenge 4 odkryla ďalšie súboje! Chýbať nebude ani tvrdý súboj skúsených mien

K duelom Végh vs Spicely, Rytmus vs Kníže a Baron vs Berger sa pridáva aj bývalý štvornásobný majster Slovenska v kickboxe Pavol Vaško, ktorý je na sociálnych sieťach známy aj pod menom “Pali Hari“.

Jeho súperom bude bývalý súper Grznára z Clash of The Stars raper Dynamic, ktorý sa ako malý chlapec presťahoval s rodinou do Veľkej Británie. Podľa vlastných slov najviac hudobne vystrelil v roku 2019, v ktorom mal na konte okolo 300 koncertov.

V čase covidu sa preorientoval na box, v ktorom dokonca absolvoval zápas. Ten dodnes vníma ako veľkú skúsenosť. "Keby ma odmalička viedli k boxu, bol by som boxer a nie spevák,"konštatoval Dynamic, civilným menom Josef Adam.

Ďalším súbojom, ktorý odhalila organizácia bude boj dvoch skúsených a známych boxerov. Dvojnásobný vicemajster Slovenska Marián Mišalko, ktorý posledne zdolal na body skúseného Tommyho Zolda, tentoraz nastúpi do boja proti majstrovi republiky Filipovi Hačkovi, ktorý reprezentuje farby Spartakus Fight Gym Trnava.

Obe mená sú v užšej komunite ušľachtilého športu už dobre známe. Ani tentoraz tak nechýbajú na turnaji FNC kvalitné zápasy šikovných športovcov, ktoré doplnia celebritné výzvy. Ďalšie súboje bude organizácia odkrývať v najbližších dňoch, aj preto rozhodne sledujte instagram organizácie!

Lístky sú dostupné už teraz v sieti predpredaj.sk. PPV prenos bude 13.5.2023 dostupný pre fanúšikov FNC prostredníctvom kvalitnej platformy Oktagon.tv.

