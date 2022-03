Jednoducho poriadny úlet! Divadlo, ktoré za jeden večer stihne vyrozprávať celý kultový čarodejnícky príbeh

Osem filmov a sedem kníh začarovaných do jedného parodického dobrodružstva rozpovie kultový príbeh Harryho Pottera tak, ako ho nepoznáte!

“Zhutniť všetkých sedem kníh do večerného predstavenia, to bola v prvom rade výzva. Natlačiť také kvantum postáv a udalostí do jednej inscenácie, navyše s tromi hercami. Z toho jednoducho musel vzniknúť poriadny úlet,” hovorí dramaturg Martin Krč a pokračuje: “Riddikulus! bol pre mňa istým spôsobom zlom – po ňom sa pre mňa stal humor oveľa dôležitejším kritériom pri tvorbe. Vždy som oveľa viac inklinoval k spoločensky závažným témam, ale aj tým je lepšie venovať sa s istou dávkou humoru a odstupu, inak človek môže ľahko skĺznuť k pátosu, plagátovosti či moralizovaniu.”

Tvorivý proces si však vyžiadal aj svoje obete – v podobe škrtaných scén. Jedna taká vyslala Rona do ďalekej Afriky. “Ron Weasley uvažuje nad tým, že pre bližšie nešpecifikované presvedčenie opustí Rokfort a vydá sa na životnú cestu misionára do Zimbabwe, zaľúbi sa do Afričanky Kulo-Lambi, tá mu porodí dve deti, jedno ale tesne po narodení zomrie. Ron to nezvládne, začne mať problémy s alkoholom a hracími automatmi. Prehajdáka celý majetok a končí opustený v malej zastrčenej trafike neďaleko Mozambiku. Následne v Zimbabwe vypukne občianska vojna, Ron nájde nový zmysel života, bude vojakom predávať ručne vyrobené gombíky a kravaty. Biznis však rýchlo upadne a Rona počas pokusu o rýchlostné vyšplhanie sa na najvyšší strom v regióne rozdupe stádo pštrosov,” približuje režisér Pavol Viecha. Transfigurácie známeho príbehu sa chopil Viecha spolu s Krčom. Každý z nich si obľúbil inú postavu. “Pre mňa to bola pravdepodobne rokfortská študentka Luna Lovegoodová. V origináli ide o nesmierne zaujímavú postavu, ktorá zo sebou nesie obrovskú hĺbku a dramatický charakter. Pri tvorbe textu sme si dali nesmierne záležať, aby sa nám Luninu komplexnosť podarilo dostatočne spracovať do divadelnej postavy. Priznám sa, aj dnes, viac ako pol roka po premiére Riddikulusu!, si viem najlepšie pripomenúť práve Lunine repliky. Každá je originálnou a plnohodnotnou myšlienkou,” hovorí Viecha.

Pre dramaturga Krča to boli, nečakane, “Harryho rodičia, ktorí sa tam mihli len krátko, napokon, ako väčšina postáv. No mojou najobľúbenejšou postavou je jednoznačne Filch, pretože Filch je skrátka klasik.”

Postáv v predstavení je však neúrekom, veď ide koniec-koncov o uletenú jazdu celým príbehom Pottera od jeho jedenástich narodenín až po porazenie temného pána. Inscenácia je určená pre všetkých, ktorí milujú najznámejší čarodejnícky príbeh a neboja sa z neho uťahovať. Láskavú paródiu vytvorili mladí divadelníci a kultúrna platforma OZ Artefakt, ktorá ponúka príležitosti študentom, absolventom múzických umení a čerstvým talentom.

