Zamestnanci, čo bude výhodnejšie: stravenky alebo peniaze?

Aký je rozdiel medzi stravným lístkom/gastrokartou a finančným príspevkom?

Nový Zákonník práce výrazne obmedzil výšku stravného vo všetkých jeho formách (stravenky, peniaze, stravovanie v zamestnaneckých kantínach). Kým stravovanie v kantínach zamestnanci príliš neovplyvnia, môžu si vybrať medzi stravenkami/gastrokartami a finančným príspevkom. Stravný lístok alebo stravné na gastrokarte dostanete v celej výške stravného. To znamená, že kým pri finančnom príspevku dostanete od zamestnávateľa len čiastku, ktorú sa vám rozhodol preplatiť (oslobodená od dane bude od januára 2022 len čiastka 2,81 eur na deň, teda 55 % stravného), pri stravenkách/gastrokarte dostanete celé stravné (teda aj s vaším príspevkom). Zamestnávateľ môže na stravenky prispievať až 500 eur ročne bez daní a odvodov. K stravenkám dostanete aj rôzne darčeky, cashbacky a zľavy. K peniazom nedostanete nič navyše.

Aké sú úskalia a na čo si dať pozor pri finančnom príspevku?

Okrem toho, že k finančnému príspevku nezískate výhody, ako sú zľavy, darčeky či cashbacky, má aj ďalšie úskalia, na ktoré si treba dať pozor: peniaze na účte zamestnanca nie sú napríklad chránené pred exekúciou a tiež hrozí, že finančný príspevok splynie so mzdou. Časť zamestnávateľov sa ani príliš netají tým, že stravné by najradšej zrušili. Je preto možné, že popri zvyšovaní inflácie a raste cien energií bude časť menej serióznych zamestnávateľov reagovať na požiadavku zvýšenia platu tak, že ho „zvýšia“ práve o stravné – na ktoré by ste mali nárok. Peniaze sú teda najmä pre tých, pre ktorých stravovanie nie je prioritou.

V čom je teda výhoda stravných lístkov a gastrokariet?

Okrem spomínaných výhod, ktoré držitelia straveniek dostávajú (zľavy, darčeky, poukážky), sú stravenky určené najmä tým, ktorí sa plánujú pravidelne stravovať, prípadne mať túto „železnú rezervu“ v zálohe na nákup potravín. Kým peniaze sa rýchlo rozkotúľajú na všetky strany, stravenka je garanciou, že stravné miniete na jedlo a budete sa stravovať pravidelnejšie, pestrejšie, a teda zdravšie. Táto forma stravného je tiež významnou podporou pre ťažko skúšané slovenské gastro – najmä menučkové reštaurácie. Kým peniaze máme tendenciu použiť na rôzne účely, stravenky použijeme predovšetkým v reštauráciách. Každá stravenka, ktorou zaplatíme jedlo v reštaurácii, je obzvlášť v období pandémie významnou podporou slovenských reštaurácií, pre ktoré sú obedové menu garanciou stálych návštevníkov.

Majú stravenky a stravovacie karty aj nejaké mínusy?

Limity straveniek vyplývajú z ich určenia: Za stravenky sa nedá kúpiť iný tovar než jedlo a potraviny. Nedá sa nimi platiť v luxusných reštauráciách, využijete ich najmä v tých „menučkových”.

Aké sú negatíva finančného príspevku?

Finančný príspevok dostáva zamestnanec len vo výške 55 % stravného. Finančný príspevok nemotivuje zamestnancov k pravidelnej a vyváženej strave. Tieto peniaze, hoci sa nazývajú stravné, neskončia výhradne v gastrozariadeniach, ale poslúžia na nákup nepotravinárskeho tovaru, platbu dlhov či ďalšie výdavky rodinného rozpočtu. Časť týchto prostriedkov dokonca ani neskončí v slovenskej ekonomike, ale v obchodoch a službách prihraničných krajín, kam chodia Slováci nakupovať.

