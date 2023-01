Gastrolístkom odzvonilo, nahradia ich elektronické karty! Aké sú ich výhody?

BRATISLAVA – Od tohto roka čakajú zamestnancov, ale aj zamestnávateľov veľké zmeny. Stravné poukážky sa budú totižto po novom vydávať prevažne vo forme vo forme elektronických kariet. To však vyvolalo u mnohých ľudí obavy, či budú vedieť túto novú formu efektívne využívať aj vo svojom okolí, kde možno ešte nie je tak veľa prevádzok na takýto spôsob platby uspôsobených.

Zmena sa dotkne viac ako pol milióna zamestnancov. Podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení by mohli mať pozitívny vplyv na slovenský gastrosektor, ktorý sa stále nespamätal zo škôd, ktoré mu spôsobila pandémia. Dodali však, že prechod na karty však bude postupný a pozvoľný. „Od januára sa stravné poukážky budú vydávať v prevažnej miere na elektronických kartách, ale tam, kde to nie je technicky možné, teda napríklad v lokalitách, kde nie je možnosť v stravovacom zariadení použiť stravovaciu kartu a zamestnanci by nemali inú možnosť stravovania, zákon pripúšťa možnosť platiť papierovou stravenkou. Zamestnávatelia teda nemusia byť v strese z prechodu na stravovacie karty, naši členovia sú pripravení im na individuálnej báze pomôcť a poradiť, ako tento prechod zvládnuť v prospech firmy a jej zamestnancov,“ vysvetlil šéf Asociácie moderných benefitov Juraj Králik.

Zamestnanci, ktorí poberajú finančný príspevok na stravné, naopak nezískajú nič naviac. „Naše prieskumy ukazujú, že finančný príspevok si volia predovšetkým nadpriemerne zarábajúci zamestnanci, najmä v Bratislavskom kraji. Väčšina zamestnancov si stále volí papierové stravenky a po novom už aj stravovacie karty, kde môžu počítať s výhodami ako je kredit na nákup ďalšieho obeda, čo je forma cashbacku, rôzne zľavy v kamenných a online obchodoch až do výšky 70 percent, či zapojenie sa do rôznych súťaží. Celková úspora pri aktívnom používaní elektronickej karty môže dosiahnuť až stovky eur ročne,“ zdôraznil s tým, že digitalizácia je výhodná aj pre zamestnávateľov.

Vidí ju ako príležitosť, ako v čase krízy a ekonomickej recesie podporiť svojich zamestnancov vhodným nastavením maximálnej daňovo a odvodovo výhodnej sadzby stravného, prináša úsporu času a znižuje administratívnu záťaž. „Je tiež príležitosťou, ako začať koncepčne pracovať so zamestnaneckými benefitmi. Veľmi dobre vieme, že dnes sa kvalitní zamestnanci nerozhodujú pre tú-ktorú spoločnosť len na základe platu, ale celkových podmienok, filozofie či reputácie firmy a ďalších parametrov. V tomto benefity môžu zohrať kľúčovú rolu,“ upozornil.

Od januára sa navyše hodnota stravného zvýšila na 6,80 eur, v čom vidí Králik aj príležitosť ako podporiť slovenský gastrosektor. „Zamestnancom to umožní zreálniť stravné s cenami potravín a jedál v reštauráciách, čo môže byť impulzom pre zlepšenie kvality a pravidelnosti stravovania aj v časoch inflácie a šetrenia,“ dodal Králik.